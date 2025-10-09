"La Voz Argentina 2025": quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

El reality musical está llegando a su fin y ya se sabe quiénes son los representantes de cada equipo que lucharán por quedarse con el premio mayor

Tras cuatro meses de competencia, " La Voz Argentina 2025" llegó a su etapa decisiva. En la semifinal, realizada el miércoles 8 de octubre, los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti eligieron a los artistas que representarán a cada equipo en la gran final que se disputará el lunes 13 de octubre .

Durante la gala, los ocho semifinalistas subieron al escenario con el objetivo de conseguir un lugar en la cita decisiva. Luego de cada presentación, los entrenadores otorgaron los puntajes finales y el conductor Nico Occhiato explicó que el participante con mayor calificación en cada equipo avanzaría a la última instancia.

Con los finalistas definidos, se habilitó la votación para que el público elija al ganador a través del sitio web del programa o enviando un SMS con el nombre del artista elegido.

Quiénes llegan a la última etapa del certamen

La representante del Team Soledad será Milagros Amud, quien sorprendió con una emotiva versión de “Arrabal amargo” de Gardel y Le Pera. En el Team Miranda!, Eugenia Rodríguez conquistó al jurado con su interpretación de “The Edge of Glory” de Lady Gaga. Por el Team Luck Ra, Nicolás Behringer logró imponerse con “Is This Love” de Whitesnake. Finalmente, el Team Lali tendrá como finalista a Alan Lez, que se destacó con “La Grasa de las Capitales” de Serú Girán.

Los participantes eliminados, por otro lado, expresaron su emoción por llegar a las instancias finales de la competencia. En primer lugar, Victoria Lemo, luego de quedar eliminada contra Milagros Amud, se mostró contenta por vivir esta experiencia: "Estoy muy agradecida por esta oportunidad, me llevo muchas cosas lindas, hermosas, haberlos conocido a este gran jurado, toda la gente, toda mi familia que me ha apoyado". Luego, Emiliano Villagra, quien quedó afuera contra Eugenia Rodríguez, dijo: "Muchísimas gracias a todos, a Ale y a Juli (Team Miranda!), muy emocionado de llegar hasta acá, no me lo imaginaba".

Con respecto a la definición en el Team Luck Ra, la cantante paraguaya Nathalie Aponte agradeció el apoyo tuvo a lo largo del proceso tras caer eliminada contra Nahuel Behringer: "Solamente agradecimiento hay en mi corazón por esta oportunidad tan inmensa. Gracias Argentina de corazón por tanto amor, tanto apoyo, gracias Paraguay porque nunca me soltó la mano". Por último, Jaime Muñoz manifestó luego de quedar fuera con Alan Lez: "La verdad que esto es un antes y un después, pienso que ahora se vienen cosas muy buenas, no solo para mí sino para todos".

El ganador del certamen se llevará un Volkswagen Tera 0 km, 70 millones de pesos y un contrato con el sello Universal Music para lanzar su carrera profesional. El segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, mientras que el tercero y el cuarto recibirán 15 y 5 millones, respectivamente.