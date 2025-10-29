La Capital | Zoom | Airbag

El incómodo momento de Airbag en la TV española: "No es justo cómo la sociedad está hecha"

El conductor de "La Revuelta" les preguntó cuánto dinero tenían en el banco y los hermanos Sardelli reflexionaron sobre la realidad económica del país.

29 de octubre 2025 · 14:48hs
Airbag visitó el programa español La Revuelta

Airbag visitó el programa español "La Revuelta"

Definitivamente, la banda de rock argentina Airbag vive uno de los mejores momentos de su carrera. Después de agotar su tercer show en River en el año, los hermanos Sardelli se presentaron en España y aprovecharon para pasar por “La Revuelta”. Fue allí donde protagonizaron un incómodo momento que se hizo viral en redes sociales.

Cabe recordar que la banda de rock se encuentra realizando una gira internacional con su tour “El Club de la Pelea Tour”. En su paso por España, en el que agotaron dos funciones, los hermanos visitaron el popular programa conducido por David Broncano . Durante la entrevista, Gastón, Patricio y Guido Sardelli protagonizaron un divertido intercambio con el conductor, cantaron en vivo una de sus canciones más conocidas y compartieron anécdotas sobre su trayectoria.

Ahora bie, como es habitual, Broncano no dudó en lanzar sus clásicas preguntas incómodas. En uno de esos momentos, los músicos se mostraron algo tensos cuando el presentador les consultó por la cantidad de dinero que ganan.

En lugar de revelar la cifra, los hermanos optaron por hablar de la situación económica en Argentina y el clip se volvió viral.

La incómoda respuesta de Airbag

En un momento del programa, David Broncano, fiel a su estilo, les preguntó a los hermanos Sardelli cuánto dinero tenían en el banco. De inmediato se percibió la incomodidad de los invitados ante la pregunta.

El primero en responder fue Pato, quien comentó entre risas: “El rock es austero. Lo vi a Fito el otro día y me sentí identificado, nos da como vergüenza eso”, dijo intentando esquivar la pregunta. Guido sumó en tono de broma: “Somos tipos austeros. Lo único que hace Pato es comprarse siempre una guitarra más”.

Luego tomó la palabra Gastón, el mayor de los hermanos. “Es cierto que nos va muy bien pero no es el género de las cadenas de oro. A veces está la obsesión por los equipos, y Pato es muy fanático de las guitarras”, explicó.

Ante la falta de una respuesta concreta, el conductor insistió: “Bueno, digan un dato, un dato económico”. En ese momento, Gastón respondió: “Cada uno tiene su casa, sus autos y eso. Hoy en día, en Argentina, eso es ser rico. Calculo que en muchos lados también”.

Inmediatamente, agregó: “No por el gobierno actual, sino por todos los gobiernos, incluyendo el actual, porque es una historia larga de nuestro país”.

Sin dar cifras exactas, concluyó con una reflexión: “Mucha gente no la pasa muy bien y la música, cuando te va bien, es realmente generosa. Cualquier número que digas puede parecer mucho. Por lo menos como yo lo vivo me pasa que hablar de dinero, siento que no es justo la sociedad como está hecha, entonces me cuesta decir una cifra”.

