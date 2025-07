Quién es Yami Safdie, la cantante que se volvió viral y se suma a La Voz Argentina

Safdie , cuya carrera despegó con covers en redes y marcó un hito en 2017 con su canción original "Tan Fuerte" en apoyo a Ni una menos, firmó con Warner Music en 2021 y lanzó su álbum debut "Dije que no me iba a enamorar" en 2022. Temas como "De nada" y "El bolero" la posicionan entre las artistas emergentes más escuchadas, y ha compartido proyectos con importantes nombres como La Joaqui y Emilia Mernes.

En esta nueva etapa de su carrera, Yami busca dar cuenta de su madurez como artista. En su segundo disco, la cantante muestra que su norte es el “Sur”: los géneros propios del territorio argentino y latinoamericano que escuchaba de chica en su casa del oeste bonaerense. De esta forma, y con un enfoque experimental, a lo largo de las diez canciones retoma sonidos de zamba, chacarera, carnavalito, vidala, milonga y bolero, y los incorpora virtuosamente a su impronta propia.

“A veces tengo más corazón que cabeza”, canta Yami en “Tengo”, el segundo tema del álbum. Y con ese corazón como guía es que decidió honrar sus orígenes y jerarquizar lo folklórico (hay un beat frecuente que evoca siempre a un bombo legüero) a contracorriente de lo que podría dictar la industria mainstream.

“Creo que es parte de lo que soy y de lo que somos todos como país y en Latinoamérica en general. Entonces, tenía ganas de hacer un disco que represente quién soy y esta es una parte que no podía quedar afuera. Si bien yo también hago pop y hago urbano y otro tipo de sonidos, quería que ese sonido más latinoamericano, más propio, más de raíces, esté presente en este disco y rendir un poco un homenaje. Porque es música con la que conecto un montón. Y sentía que quizás no está tan presente en el mainstream hoy en día, que se está medio dejando de lado, entonces me parecía importante darle un lugar desde mi trabajo”, afirmó la artista en diálogo con La Capital el año pasado.

Embed - Yami Safdie, Lasso - En Otra Vida (Video Oficial)

La campaña de Racing y la repercusión inesperada

Recientemente, Yami Safdie fue la cara de un video de Racing Club destinado a incentivar la asociación de hinchas. En el spot, la cantante enfatiza la importancia de cuidar la voz, pero hace una excepción para alentar a su equipo: "Si vengo a la cancha con mi viejo, no puedo no romperme la garganta cantando. Los de Racing somos diferentes. Racing te quiere socio", expresa en el video.

>> Leer más: De TikTok a Metropolitano: Yami Safdie llega por primera vez a Rosario con su disco "Sur"

El material rápidamente ganó visibilidad, pero la repercusión no fue la esperada. Un aluvión de comentarios negativos por parte de usuarios de internet, que cuestionaron la elección de la artista para la publicidad, llevó a Safdie a privatizar sus cuentas en redes sociales temporalmente. La situación puso de manifiesto la intensidad y, a veces, la virulencia del ecosistema digital cuando se cruzan figuras públicas con pasiones deportivas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataRacingOK/status/1948026471857127639&partner=&hide_thread=false EL VIDEO DE LA CANTANTE @Yamisafdie PARA LA CAMPAÑA DE SOCIOS DE RACING.#RacingTeQuiereSocio pic.twitter.com/RgoerHxTSU — Data Racing (@DataRacingOK) July 23, 2025

La Voz Argentina

A pesar del inesperado traspié en redes, la carrera de Yami Safdie sigue en firme ascenso. La artista tiene programado un show en el emblemático Teatro Gran Rex el próximo 9 de octubre y, a partir del 28 de julio, se sumará como artista invitada al equipo de Soledad Pastorutti en el popular programa televisivo La Voz Argentina.