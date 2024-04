De TikTok a Metropolitano: Yami Safdie llega por primera vez a Rosario con su disco "Sur"

Embed - Yami Safdie - Tengo (Visualizer)

“Creo que es parte de lo que soy y de lo que somos todos como país y en Latinoamérica en general. Entonces, tenía ganas de hacer un disco que represente quién soy y esta es una parte que no podía quedar afuera. Si bien yo también hago pop y hago urbano y otro tipo de sonidos, quería que ese sonido más latinoamericano, más propio, más de raíces, esté presente en este disco y rendir un poco un homenaje. Porque es música con la que conecto un montón. Y sentía que quizás no está tan presente en el mainstream hoy en día, que se está medio dejando de lado, entonces me parecía importante darle un lugar desde mi trabajo”, aseguró Yami en diálogo con La Capital.

El origen de "Sur"

Para Safdie, esta conexión viene directamente de su formación musical en la infancia, en su casa y con su familia. “Escuchaba mucho tango con mi abuelo y muchos boleros con mi abuela. Diría que ese fue hasta mi primer acercamiento a la música, es un montón. Después hay cosas que yo fui investigando por mi propia cuenta. Pero en mi casa se escuchaba música muy variada. De ahí salí. Había música anglo, rock estadounidense o inglés, y a su vez a mi viejo le gusta mucho León Gieco y Mercedes Sosa. Creo que eso es lo que soy por eso me pareció importante que esté reflejado en mi disco”, afirmó la artista.

Vidalas con un poco de autotune en “Interludio”. Candombe y funk brasilero con barras rapeadas encima “Pedazos”. Una milonga combinada con el flow de L-Gante, uno de los invitados del disco, en “No llores”. A todo eso se anima, y desde ahí se destaca Yami, que cierra el disco con “Yarará”, una canción inspirada en sonidos de carnavalito y con la producción y participación de Gustavo Santaolalla.

“Por este mismo concepto que tiene el disco de lo ecléctico y la fusión y lo experimental, eso tenía que estar también presente en las colaboraciones: que sean diferentes, de diferentes países hasta diferentes palos, diferentes formas de describir y de ver el mundo. En el caso de L-Gante, me pareció súper interesante la posibilidad de verlo en algo tan diferente a lo que suele hacer, y ver cómo le encaraba y sobre todo por la historia de la canción, que sentía que lo representaba 100%. Él tuvo un padre ausente, para él su mamá es súper importante”, contó la artista. “Sur” también cuenta con la intervención del estadounidense (de ascendencia mexicana) DannyLux, y los españoles Omar Montes y Leo Rizzi.

“En el caso de Santaolalla, él es una eminencia y yo lo admiro un montón. Me preguntaron si quería que le mandemos la canción y yo dije que sí pensando que no me iba a dar bola. Y se terminó copando y le encantó el tema y le re gustó el proyecto, así que significa un montón para mí, es un orgullo”, agregó Yami sobre la participación del laureado productor en su disco.

En 2017, lanzó “Tan fuerte”, su primer tema propio, en apoyo al movimiento #NiUnaMenos. Desde entonces, lanzó su disco debut “Dije que no me iba a enamorar” en 2022, teloneó a Luis Miguel, colaboró con colegas como Milo-J y Rusherking. Este verano, emprendió su primera gira, que la llevó primero por los grandes festivales del país y la región, como el Cosquín Rock, el Primavera Sound y el Lollapalooza Chile. Después, estuvo en Neuquén, Mar del Plata, Córdoba, San Luis y Santa Fe. Tras su paso por Rosario, seguirá a Montevideo para cerrar este tramo del tour, que ya anuncia próximas fechas.

El show que llegará a Rosario

Sobre el armado del show que está presentando, acompañada por su banda completa y un despliegue visual, Yami contó: “Tuvimos que dejar afuera algunas canciones y elegir la favoritas de cada álbum. ‘Sur’ tiene un poco más de presencia en la duración del show, porque es el último disco, y también estoy descubriendo que es el que en general la gente más disfruta también. Como es mi primera gira, no sabía bien con qué me iba a encontrar y de golpe descubrí que la gente se sacaba con ‘Sur’, así que es una alegría que lo disfruten tanto como yo”, narró la artista, que reconoce como un logro acercar géneros musicales tradicionales al público joven,

“Sí es llevar esta música a una generación, a un público diferente que a mí capaz me sigue de TikTok o que son muy chiquitos y que realmente flashean porque están descubriendo algo. Un montón me preguntan qué música es esta. Incluso pasó mucho también que al principio, apenas salió el disco, había mucha gente que no lo entendía. Y con el tiempo le fueron agarrando el gusto y ahora hasta nada me piden más canciones así, porque capaz no es lo que suena todo el tiempo en todos lados. Para mí es un montón poder proponer algo nuevo y abrirle en el oído a alguien para que conecte con algo diferente”, sumó Yami.

En cuanto a la experiencia de su gira debut, Safdie contó: “La estoy pasando genial. Todo es nuevo para mí, pero la verdad es que preparé el show con muchísimo amor, me preparé un montonazo. Y al momento de salir al escenario, es increíble la energía que me devuelve la gente. Es poder conectar con la gente que me banca, cantar juntos. Es hermoso y sé que Rosario no va a ser la excepción”.

Finalmente, cuando mira hacia el horizonte, Yami sigue viendo con claridad sus objetivos en forma de sur. “Mi sur siempre son los sueños que yo tenía de chiquita y que los estoy recontra viviendo. Ya poder cantar y escuchar que el público se sabe de mis letras, ya es uno de esos sueños cumplidos. Y yo tengo ganas de que eso crezca un montón, de tocar en estadios, de viajar por el mundo, de llegar a cada vez más gente”, concluyó.