La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"

El bloque cuestionó la posibilidad de nuevas tasas, la tarifa mínima, la exclusión de las motos y la amplia regulación municipal. Las propuestas y diferencias

El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo municipal de Rosario manifestó fuertes diferencias con el proyecto enviado por el oficialismo local para las aplicaciones de movilidad como Uber y sostuvo que, en su redacción actual, no reúne condiciones para ser acompañado.

“Así como está perjudica a quienes usan las aplicaciones y a quienes trabajan con ellas. Ellos quieren regular; nosotros queremos habilitar” , remarcaron.

Uno de los principales cuestionamientos está en las tasas. El texto no crea hoy una tasa específica para las aplicaciones, pero las obliga a cumplir con las tasas municipales que resulten aplicables conforme a la normativa vigente. Para el bloque, esa redacción deja abierta la puerta a que futuras modificaciones tributarias alcancen a la actividad.

También cuestionaron la tarifa mínima, ya que el Ejecutivo pretende impedir que un viaje pueda costar menos que el boleto del transporte urbano. LLA plantea libertad tarifaria, determinado por la oferta y la demanda: el usuario conoce el precio y decide si lo acepta.

A eso se suma que el proyecto no incorpora expresamente los viajes de pasajeros en moto, modalidad que sí contempla la iniciativa presentada por el espacio y que hoy es muy utilizada por los rosarinos.

Otro punto central es el artículo 14, que le otorga a la Secretaría de Movilidad amplias facultades para controlar en tiempo real oferta demanda, recorridos, costos, kilómetros, horas trabajadas y otras variables del sistema.

Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, insiste en que se habiliten las app de transporte.

Para los libertarios, el problema es que el municipio pueda intervenir sobre variables propias del funcionamiento económico de una actividad privada. “Cada vez que el Estado se mete genera un problema que antes no existía. Habilitar sí, sobrerregular no”, plantean desde el bloque.

El concejal Juan Pedro Aleart sostuvo: “El Ejecutivo quiere regular hasta el último detalle; nosotros queremos habilitar una actividad privada con reglas claras y libertad. Ya fracasaron con la normativa de 2023 y van camino a repetir el mismo error”.

Franco Volpe, presidente del bloque, agregó: “No tiene sentido hablar de habilitación y al mismo tiempo dejar abierta la posibilidad de nuevas tasas, imponer una tarifa mínima y sumar requisitos que pueden terminar haciendo inviable el sistema.”

Lautaro Enríquez sumó su mirada: “Los rosarinos ya eligieron las aplicaciones. La discusión no es si existen o no: es si vamos a habilitarlas o a llenarlas de regulaciones”.

Anabel Lencina señaló: “Hay personas que necesitan de estas aplicaciones para trabajar y llevar adelante sus proyectos. Por eso tenemos que hablar de libertad para trabajar, de innovación y de desarrollo”.

Samanta Arias agregó: “Rosario no puede seguir legislando el futuro con reglas pensadas para el pasado. La tecnología ya cambió la forma en que nos movemos y trabajamos. El desafío es acompañar esa

transformación con reglas simples que permitan innovar, crecer y elegir libremente”.

Las diferencias también tienen que ver con lo conceptual: mientras el Ejecutivo propone modificar la Ordenanza 10.544, vinculada al esquema de plataformas de taxis y remises, LLA plantea una ordenanza específica y moderna para la movilidad privada por aplicaciones.