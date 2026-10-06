Otro incidente de violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez

Violencia en el futsal. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Central Córdoba de Rosario jugaban por el ascenso cuando llegó una jugada polémica y comenzaron las agresiones

Un nuevo caso de violencia en un partido de futsal se registró en el Gran Rosario . En esta oportunidad, sucedió en un encuentro por el ascenso a Primera División disputado en Villa Gobernador Gálvez que prosiguió normalmente a pesar de la agresión.

El altercado se produjo cuando jugaban el local Talleres contra Central Córdoba de Rosario . Ambos equipos compiten por el ascenso de categoría y cuando se disputaba el encuentro, ante una jugada polémica, fue agredido el director técnico del conjunto charrúa, Brian Zehnder.

"El entorno era bastante hostil . Todo comenzó en un alto que hubo en el partido por el cobro de un faul, que era discutido por ambos árbitros porque uno quería cobrar penal y el otro decía que no era penal. Los jugadores protestaban y nosotros nos metimos a sacar a los jugadores de la protesta porque el fallo era irreversible", contó Zehnder.

>> Leer más: Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

"Cuando estamos separando, _aseguró el técnico charrúa_ ingresó el director técnico rival y me pegó una piña en las costillas, que me tiró al piso, y se fue corriendo para otro lado. Yo quedé tirado en el piso con mucho dolor, me faltaba el aire. Los estudios médicos que me hice revelaron que tengo una posible fisura en las costillas. Tengo que estar inmóvil más de un mes. Todo fue lamentable", subrayó.

Que pasó tras el ataque al técnico de Central Córdoba

Zehnder remarcó que a pesar la agresión que sufrió "el partido siguió". Amplió: "Los árbitros alegaron haber visto un golpe, pero que no sabían bien de dónde había venido. Además, había al menos seis policías en el lugar. Siempre se acostumbra ver dos policías, esta vez había seis. Ninguno hizo nada".

>> Leer más: All Boys denunció agresiones de hinchas Central tras un partido de futsal en Rosario

"Nos llegaron videos de gente que estaba afuera, y se ve el momento en que ingresaba el agresor a pegarme y que la policía estaba parada, no hacía nada. También se metió gente a la cancha, mientras yo estaba tirado en el piso, me escupieron, patearon, me insultaron. Es lamentable que el partido haya seguido. Hace 15 días la Asociación Rosarina de Fútbol había difundido un protocolo que establecía que ante cualquier hecho de violencia, el partido no debía continuar. Y a nosotros nos obligaron a seguir jugando", dijo el DT de Central Córdoba.

Zehnder recordó que hay un protocolo para casos de violencia en el futsal, y recordó el caso de un partido entre Social Lux y Libertad que terminó con sanciones. "Cuando terminó el partido, un jugador le pegó una piña a un entrenador. Al agresor le dieron seis o siete fechas de suspensión y al club también le dieron suspensiones por varios partidos que prácticamente lo dejaron fuera de la pelea del ascenso", recordó.

"Lo mismo pasó con Central, que está suspendido, y hay un club de Fisherton que también fue sancionado. Los casos de violencia se reiteran y por eso se toman esas medidas. A nosotros nos llevan a charlas con psicólogos para bajar el nivel de violencia. Pero si uno cumple con lo suyo, los otros también deben cumplir con su responsabilidad. Agradezco a que mis jugadores mantuvieron la cordura después de lo que pasó, sino esto hubiese terminado en una batalla campal", concluyó Zehnder.