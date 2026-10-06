Llega a Rosario "Mi vida anterior", unipersonal que reconstruye una historia real de la dictadura

"Mi mamá tiene 24 años, es oficial guerrillera y pasa a la clandestinidad conmigo, que soy un bebé. Mi papá acaba de ser asesinado en un enfrentamiento. Escapamos hasta que, finalmente, es secuestrada y ‘desaparece’. Salva su vida porque el militar que la secuestra se enamora de ella. Por sobrevivir, para sus excompañeros es una traidora. Para mí, es una incógnita. Hoy, a 50 años y miles de kilómetros de distancia, me cuenta su vida". Esa es la premisa de “Mi vida anterior” , el unipersonal protagonizado por Dennis Smith, que llega en octubre a Rosario .

Se podrá ver el viernes 9, a las 21, en el Teatro del CCPE (Sarmiento y el río). Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma 1000Tickets o en boletería. Los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital tienen un 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Desde 2024, la obra forma parte de la cartelera del teatro independiente de Buenos Aires y ahora llega por primera vez a la ciudad. La historia de “Mi vida anterior” no es una historia cualquiera. La obra está basada en el libro “Desaparecida dos veces” de la periodista, dramaturga y guionista Teresa Donato. Ese libro reconstruye una historia real: la de Ana María Massochi, una militante montonera que sobrevivió a la última dictadura militar después de ser secuestrada y quedar sometida a una relación con uno de sus captores.

En diálogo con La Capital, Dennis Smith, el protagonista, director y coautor de esta pieza, explicó cómo llegó a esa historia: “El libro nace porque Ana María le pide a Teresa que escriba un libro porque quiere contarle su historia a su hijo y no se anima a hacerlo en primera persona. Tere es mi amiga y, después de un cumpleaños, me cuenta que lo estaba escribiendo”.

En ese momento, la escritora le relató una anécdota que llamó la atención del actor y lo impulsó a llevar esa historia al teatro. “Esta mujer, cuando tiene que irse a la clandestinidad porque matan a su marido, está con su bebé y tiene que guardar un revólver. Lo guarda en el pañal del hijo, entre el pañal y la espaldita del bebé’”, relató el actor.

A partir de entonces, ambos comenzaron a trabajar en la escritura de la obra mientras Donato continuaba con el libro. Durante 2023, la escribieron en conjunto, a partir de las entrevistas que la escritora ya había realizado. “De esas mil páginas de entrevistas encontramos un arco en particular para la obra de teatro, que es distinto al del libro”, explicó Smith.

El trabajo fue también un cruce entre dos miradas: “Tere es muy conocedora de todo el universo de la dictadura, de los movimientos revolucionarios de los 70, de lo que es políticamente correcto y lo que no, y yo soy más del universo poético y teatral. Fue muy minucioso el trabajo previo”.

La obra quedó lista antes de que el libro saliera a la venta. Y fue así como el hijo de Ana María conoció la historia de su madre a través del escenario.

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Una historia que propone mirar los grises

Dennis Smith es el único actor en escena. Se pone en la piel de un hijo que escucha por primera vez la historia que su madre calló durante décadas. En el centro, aparece el nudo moral y político de una historia marcada por la acusación de traición y las circunstancias extremas en las que una mujer logró sobrevivir. La obra y el libro se meten de lleno en esa zona gris, que se aleja de las respuestas simples y las etiquetas polarizadas.

“El afuera necesita, para tranquilizarse, poner etiquetas, pero en general son puestas desde un lugar muy simplista y facilón”, planteó Smith. En ese sentido, destacó la necesidad de recuperar los grises en el contexto actual. “Estamos en momento de poder revisar todo lo que es dogmático, sobre todo porque estamos en un momento en el que la gente se alinea detrás de ideologías muy férreas, que no permiten el diálogo ni la permeabilidad. No se construye desde el dogma, se construye desde el diálogo. Me parecía que era muy pertinente hablar de esto en este momento, si bien la obra la escribimos antes de que hubiera ni siquiera elecciones. Siempre hablar del diálogo pareciera ser revolucionario”, sostuvo.

Esta historia propone correrse de las certezas absolutas y acercarse a una experiencia humana atravesada por contradicciones. “Mi vida anterior” invita a la comprensión, a la empatía y a “bajarnos de los púlpitos para dictar cómo son o deben ser las cosas”.

Además del reconocimiento del público y la crítica, Smith fue nominado al Premio ACE por Mejor Actor en Unipersonal y “Mi vida anterior” obtuvo un Premio Hugo a Mejor Unipersonal. “Es una obra que, al menos a mí, y creo que a Tere le pasa lo mismo, nos hace ponernos en un segundo plano, porque es la obra lo que importa y es importante lo que estamos contando. Nos pasa por arriba como actores, como directores”, reconoció.

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Smith viene de una extensa trayectoria, protagonizó y dirigió unipersonales como “Negra”, “Boy Scout” y “Sally”. Esta vez, se pone al frente una historia real, la de una familia que conoce y cuya experiencia también lo puso frente a otra forma de entender su propio trabajo. “Está basado en la historia real, en una persona que existe, en una familia que existe, y eso siempre es fuerte. Creo que me ha hecho empatizar mucho más y entender que el rol que tenemos los artistas es ayudar a hacer, ayudar a entrar aire donde está todo cerrado. A través de la empatía, del entendimiento, hacer que haya espacio para pensar cosas nuevas y empatizar con el de enfrente”, explicó.