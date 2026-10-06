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Siete adolescentes detenidos tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

Los jóvenes -cinco varones y dos chicas- circulaban en un auto que, según registros policiales, había sido robado unas horas antes

6 de octubre 2026 · 09:10hs
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Persecución entre Rosario y Granadero Baigorria. El auto figuraba como robado horas antes y arriba iban siete menores

Foto: Policía de Santa Fe.

Persecución entre Rosario y Granadero Baigorria. El auto figuraba como robado horas antes y arriba iban siete menores
Siete adolescentes detenidos tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

Foto: Policía de Santa Fe.
Siete adolescentes detenidos tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

Foto: Policía de Santa Fe.

Siete adolescentes de entre 15 y 17 años fueron detenidos este martes a la madrugada luego de protagonizar una persecución con la policía que se inició en Granadero Baigorria y terminó en Rosario. Los menores iban a bordo de un automóvil que, luego se supo, figuraba en los registros oficiales como robado unas horas antes.

Todo sucedió cuando agentes del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria patrullaban por la zona de Gaboto y Las Verbenas e intentaron identificar a los ocupantes de un Ford Focus de color blanco.

Según fuentes oficiales, los policías encendieron las balizas e incluso haciendo sonar la sirena del móvil para que el conductor detuviera la marcha, quien no acató la orden y huyó a toda velocidad.

De esa forma, comenzó una persecución que tuvo su primer incidente en 21 de Septiembre y San Martín, donde uno de los móviles policiales sufrió un desperfecto en una rueda delantera. Ante eso, otros dos automóviles oficiales siguieron tras los pasos del Ford Focus por distintas calles de Granadero Baigorria.

Dónde terminó la persecución

Los voceros indicaron que la persecución culminó en avenida Eudoro Carrasco al 3200, en la zona norte de Rosario. Allí fueron aprehendidos los siete ocupantes del auto, que resultaron ser todos menores de edad: siete varones y dos mujeres.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo con los registros oficiales, el Ford Focus tenía un pedido de secuestro por un hecho de robo calificado ocurrido ayer mismo. Además, uno de los menores figuraba con un pedido de averiguación de paradero. Con relación al resto de los adolescentes, los voceros aclararon que no presentaban impedimentos legales para continuar en libertad.

>> Leer más: Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El caso fue notificado a la fiscal Romina Cocomazzi de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, quien ordenó el traslado de los adolescentes al área de Medicina Legal y luego su traslado a la seccional 16ª. La causa quedó caratulada como encubrimiento, desobediencia y pedido de captura activo.

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