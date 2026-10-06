Joaquín Levinton volvió a grabar y habló de la denuncia: "Todos me apoyan"

El cantante retomó su lugar en el jurado del programa de Guido Kaczka "Es mi sueño". Evitó hablar sobre la causa judicial

Joaquín Levinton volvió este lunes a las grabaciones de " Es mi sueño" , el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, después de que una supuesta expareja lo denunciara por presunto abuso sexual con acceso carnal y violencia.

El músico se presentó en la productora Kuarzo, en el barrio porteño de Palermo, y retomó su lugar como integrante del jurado del ciclo. Ante la prensa, habló sobre su regreso al trabajo y agradeció las muestras de apoyo que, según afirmó, recibió durante los últimos días. "Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago", expresó el cantante de Turf al llegar a la productora.

Levinton había faltado a algunas emisiones de la semana anterior debido a compromisos que ya tenía previstos con su banda. Sin embargo, su ausencia se produjo después de que trascendiera la denuncia en su contra y generó interrogantes sobre su continuidad en el programa.

Durante el breve contacto con los periodistas, Levinton destacó el acompañamiento que recibió de personas de su entorno y de seguidores. "Muchísimas gracias, realmente de corazón se los vuelvo a decir. Muchísimas gracias por el apoyo de la gente", sostuvo.

El músico contó que esos gestos fueron importantes para atravesar el momento que atraviesa y mencionó situaciones cotidianas en las que percibe el respaldo de personas que se encuentra en la calle.

"Para mí, poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan 'aguante, Joaquín' y 'te apoyamos', es lo que importa", afirmó.

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En ese sentido, recordó sus tres décadas de trayectoria musical y sostuvo que siempre buscó generar un vínculo positivo con su público. "Hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda", señaló.

[AHORA] "Me encanta volver a trabajar ": tras la denuncia por abuso sexual, Joaquín Levinton agradeció el "apoyo de la gente", aseguró que sin ellos "hubiera sido una pesadilla", y subrayó que es "una acusación muy seria".



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Según explicó, esa misma intención es la que lleva ahora al programa de televisión, donde comparte el jurado con figuras como Abel Pintos. "Lo mismo es lo que vengo a hacer acá, cuando trato de divertir y alegrar a las personas", dijo.

Consultado específicamente sobre si había hablado con Guido Kaczka antes de regresar a las grabaciones, respondió: "Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir".

Qué dijo sobre la denuncia

Levinton evitó profundizar sobre la causa judicial y marcó un límite cuando los periodistas le preguntaron por su situación. "¿Saben lo que pasa, chicos? No es para hacer mediática una cosa así", respondió antes de retirarse.

La denuncia fue presentada por una expareja del músico, identificada como Paula, quien aseguró haber atravesado durante la relación situaciones de violencia física y psicológica y relaciones sexuales no consentidas.

Según el informe policial vinculado con la presentación, realizada el 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 2-B, la mujer también afirmó que en distintas oportunidades fue obligada a consumir cocaína.

De acuerdo con su relato, además, Levinton habría registrado en video algunos de esos encuentros y le habría indicado qué debía hacer frente a la cámara.

La denunciante aseguró también que había realizado una denuncia penal en 2022, pero que posteriormente la retiró. Según declaró, tomó esa decisión a pedido del músico.

Levinton negó las acusaciones

Después de que se conociera la presentación judicial, Levinton publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de su expareja y afirmó que es víctima de hostigamiento desde hace años.

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En su regreso a las grabaciones, el cantante no brindó detalles sobre su estrategia de defensa ni respondió preguntas sobre el avance de la causa.

Antes de su reincorporación al programa, tanto Kaczka como integrantes del jurado habían evitado anticipar públicamente cuál sería la decisión de la producción y habían pedido "prudencia y cautela" frente a la denuncia.

Por ahora, Levinton retomó su participación en Es mi sueño mientras la situación continúa en la Justicia.