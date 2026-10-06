Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Había recibido un disparo en la cabeza, sin mediar palabra. La madre descartó que el ataque se haya producido en ocasión de robo

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El barbero de 22 años baleado este domingo en la ciudad de Santa Fe murió en el Hospital José María Cullen, donde permanecía internado en estado crítico.

El violento episodio había ocurrio alrededor de las 17 del domingo en la barbería de barrio Belgrano, Santa Fe, donde trabajaba la víctima, Franco Calabrese, de 22 años, junto a su hermano de 18.

Claudia, la madre de ambos, contó que el más joven le estaba cortando el pelo a su hermano cuando "un muchacho alto, flaco y a cara descubierta se asomó por la ventana, sacó un arma y le disparó directamente en la cabeza", sin mediar palabra. Descartó que el ataque se haya producido en ocasión de robo.

Según testimonios, en la esquina de la barbería aguardaba otro delincuente en una moto, que lo esperaba con el motor en marcha para huir.

La familia de Calabrese descartó que el joven tuviera amenazas previas o conflictos con terceros en el barrio. "Nunca tuvo problemas con nadie", afirmó Claudia.

La víctima fue ingresada en estado crítico al hospital Cullen, con pronóstico reservado, donde finalmente falleció este lunes.

Personal policial detuvo a un joven de 18 años, identificado como J. D. R., como posible autor del disparo.