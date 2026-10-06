Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

El hecho que se investiga sucedió este martes a la madrugada en el séptimo piso de un edificio ubicado en Lima y Tres de Febrero

Personal del Sies trasladada el cuerpo del gendarme para la realización de una autopsia en el Instituto Médico Legal

El móvil del Sies listo para trasladar el cuerpo del gendarme que se habría suicidado en departamento de Lima y 3 de Febrero

La muerte violenta de un gendarme en el interior de su departamento de Lima 1301, en barrio Echesortu, causó un fuerte impacto este martes a la mañana. Las primeras informaciones señalaban que el efectivo vivía en el 7º piso del edificio ubicado en Lima y 3 de Febrero y que estuvo en compañía de una trabajadora sexual.

También se supo que el deceso se desencadenó tras un incidente de violencia de género y que el gendarme, de 45 años, usó su arma reglamentaria para dispararse.

Esos son los datos con los que cuenta la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad Especializada en Delitos Culposos y Siniestralidad Vial. Por el momento, de acuerdo con los indicios recabados el caso es tratado como un suicidio, pero esa calificación podría cambiar en caso de que surjan indicios nuevos.

La fiscal, entre las medidas que dispuso, pidió la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones realizar un relevamiento de la escena donde ocurrió la muerte.

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Con relación a la mujer que estuvo con el gendarme, esta mañana se supo que ya prestó una declaración testimonial en la seccional 7ª y fue convocada para que haga lo mismo en Fiscalía.

Personal del Sies trasladada el cuerpo del gendarme para la realización de una autopsia en el Instituto Médico Legal Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

Ante una consulta de La Capital, desde Fiscalía señalaron que "los primeros informes que se recibieron dan cuenta que ambos habrían estado consumiendo estupefacientes, pero por el momento se trata de un hecho de suicidio. Y sobre el incidente de violencia de género previo, se están tomando testimonios y se investiga lo ocurrido".