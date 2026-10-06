El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

Se trata del festival La Escucha Vinilo Club, un ciclo itinerante de escucha musical, que propone una tarde distinta al lado del río

El festival será en el Parque España el sábado 10 de octubre.

El Centro Cultural Parque de España será escenario del festival La Escucha Vinilo Club , una propuesta que combina sesiones musicales, feria de compra y venta de discos, gastronomía y un espacio de encuentro para la comunidad musical de la ciudad. La cita es este sábado de 14.30 a 22 en Sarmiento y el río, con entrada gratuita.

Durante la tarde participarán Vicu Pernas, Emi Boero, Luxsie, Sindicato de Vinilos y Lusio b2b Seba , en una programación que tendrá al formato analógico como eje.

La Escucha Vinilo Club es un ciclo itinerante de escucha musical y DJ sets reproducidos exclusivamente en discos de vinilo. El proyecto es producido y curado por Lucio Sánchez y Sebastián Montes , y busca recuperar la escucha colectiva como una práctica cultural, poniendo en primer plano tanto la música como el soporte en el que se reproduce.

La propuesta parte de una idea sencilla: escuchar música también puede ser una experiencia compartida. Frente al consumo cada vez más inmediato y digital, el vinilo recupera la materialidad del disco, la atención sobre cada obra y el encuentro alrededor de la música.

En ese sentido, el festival apunta también a reunir a distintas generaciones vinculadas con la cultura discográfica: coleccionistas, DJs, músicos y público interesado en descubrir nuevos sonidos o reencontrarse con aquellos discos que forman parte de la historia personal de cada oyente.

Además de reivindicar el formato vinilo como patrimonio cultural y artístico, la jornada busca favorecer la circulación de proyectos musicales independientes y la apropiación de espacios culturales de la ciudad.