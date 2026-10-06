Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un adolescente en barrio Fontanarrosa

La víctima tiene 14 años y sufrió una fractura expuesta como consecuencia de un ataque a tiros frente a su casa

La Policía de Santa Fe confirmó este martes la internación de un adolescente baleado en el extremo norte de Rosario. En el marco de la investigación trascendieron amenazas a su familia por una gran deuda económica , pero no había sospechosos identificados luego de la denuncia de los disparos.

El chico de 14 años fue la única víctima herida durante un ataque a tiros en el barrio Fontanarrosa . El primer parte médico indica que se encontraba fuera de peligro, aunque cabía la posibilidad de realizar una cirugía posterior para tratar las lesiones que sufrió.

De acuerdo a los primeros reportes oficiales, el paciente sufrió una fractura expuesta en inmediaciones del cruce de Cullen y Ugarte y Alma Maritano . Desde allí lo llevaron hasta el Hospital de Niños Zona Norte para brindarle asistencia.

Según la versión preliminar, los autores de la balacera dejaron una nota con amenazas este lunes a la mañana en la casa del adolescente . Después, dispararon varias veces y escaparon sin ser identificados.

Entre los testimonios iniciales que recogieron los investigadores se destaca la declaración del padre de la víctima. El hombre comentó que debe 15 millones de pesos así se planteó uno de los posibles motivos de la agresión por la que internaron a su hijo.

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Mientras tanto, el chico de 14 años fue evaluado por el servicio de traumatología del nosocomio provincial. El equipo constató que había sufrido una fractura en el dedo anular de la mano izquierda.

En primera instancia, el paciente recibió un tratamiento con antibióticos y analgésicos por vía endovenosa. Por otra parte, los médicos empezaron a analizar la chance de llevarlo al quirófano para reparar la herida mediante una cirugía.