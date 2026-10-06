Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

Se trata de Eduardo E., quien figura en varias denuncias penales por vehículos vendidos y no entregados. Su socio, Juan A., fue arrestado el pasado domingo

La agencia de autos Rosario Motorsport fue allanada el jueves 27 de agosto de 2026 en San Martín al 2600 por denuncias de estafas.

Uno de los dueños de Rosario Motorsport , la concesionaria investigada por estafas, fue detenido este martes tras presentarse espontáneamente en la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de Eduardo E., quien figura en varias denuncias penales por vehículos vendidos y no entregados . Su socio, Juan A., fue aprehendido este lunes.

La agencia quedó bajo la lupa judicial el 27 de agosto pasado cuando trascendieron una serie de denuncias penales por estafas. Tras comenzar la investigación, la PDI realizó distintos allanamientos durante el mes de septiembre.

Juan A. fue aprehendido este domingo por efectivos de la Policía de Investigaciones en Pellegrini al 800 y en los próximos días enfrentará la audiencia de imputación a cargo del fiscal Iván Enríquez de la Unidad de Investigaciones Estratégicas.

Por su parte, Eduardo E., decidió presentarse espontáneamente en sede de la PDI durante la jornada de este martes. Una vez en la dependencia policial, se realizaron las consultas correspondientes y se constató que se trataba de Eduardo E. de 40 años, quien registraba un requerimiento vigente en el marco de la causa. Enríquez dispuso su detención y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Por su parte, la hermana del segundo titular de la agencia, Noelia E., fue declarada en rebeldía al no encontrarse en su domicilio tras los allanamientos ni presentarse al PDI. La mujer fue mencionada por los denunciantes como otra de las interlocutoras que participaba en las negociaciones para cambiar coches usados o adquirir unidades cero kilómetro.

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Qué denuncias hay contra la agencia de autos

La agencia Rosario Motorsport quedó bajo la lupa judicial el 27 de agosto pasado cuando trascendieron una serie de denuncias penales por estafas. En su momento, el abogado Santiago Barbarch, quien representa a un grupo de damnificados, había señalado que hay más de cien personas que no recibieron los vehículos en la agencia de la zona sur.

El letrado anunció que la empresa pidió la convocatoria al concurso preventivo de acreedores frente a una situación complicada. "Hace varios meses que venían con atrasos", comentó sobre el denominador común de los reclamos en el local ubicado sobre avenida San Martín al 2600.

El representante de los clientes de la agencia multimarcas aclaró que las demoras son generales y no se limitan a un modelo en particular. Pero el inconveniente principal es que la mayoría de las personas afectadas entregaron la unidad que tenían y nunca les dieron la que habían adquirido.

Cómo habrían sido las estafas

Barbarach patrocina a unos 30 clientes de Motorsport que están pendientes de la resolución judicial sobre las deudas. En cuanto al funcionamiento del negocio, señaló que la propuesta consistía en "tomar el usado y algún dinero con la promesa de un cero kilómetro".

A los compradores les daban "un plazo aproximado de 40 días" para llevarse su coche nuevo. No obstante, la rueda de comercialización empezó a trabarse y la agencia decidió ir a los Tribunales provinciales en busca de otra solución porque ya no tienen chances de cumplir con lo pactado.

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El abogado aclaró que "el concurso todavía no está abierto", pero la iniciativa ya encendió alarmas entre los clientes. En este sentido, detalló que los dueños "no presentaron documentación de la compra en las terminales" para obtener los rodados que habían ofrecido. Luego concluyó: "Es muy difícil saber si hicieron el pedido, si van a entregarlos".

El letrado advirtió que más de 100 acreedores van a tener que ir a verificar sus créditos si se abre la convocatoria judicial por el incumplimiento. Mientras tanto, muchos de ellos se quedaron sin los vehículos que habían decidido cambiar, ya que no pudieron recuperarlos.