La Capital | La Ciudad | estafas

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

Se trata de Eduardo E., quien figura en varias denuncias penales por vehículos vendidos y no entregados. Su socio, Juan A., fue arrestado el pasado domingo

6 de octubre 2026 · 15:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
La agencia de autos Rosario Motorsport fue allanada el jueves 27 de agosto de 2026 en San Martín al 2600 por denuncias de estafas.

Foto: Instagram/@rosariomotorsport.

La agencia de autos Rosario Motorsport fue allanada el jueves 27 de agosto de 2026 en San Martín al 2600 por denuncias de estafas.

Uno de los dueños de Rosario Motorsport, la concesionaria investigada por estafas, fue detenido este martes tras presentarse espontáneamente en la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de Eduardo E., quien figura en varias denuncias penales por vehículos vendidos y no entregados. Su socio, Juan A., fue aprehendido este lunes.

La agencia quedó bajo la lupa judicial el 27 de agosto pasado cuando trascendieron una serie de denuncias penales por estafas. Tras comenzar la investigación, la PDI realizó distintos allanamientos durante el mes de septiembre.

Juan A. fue aprehendido este domingo por efectivos de la Policía de Investigaciones en Pellegrini al 800 y en los próximos días enfrentará la audiencia de imputación a cargo del fiscal Iván Enríquez de la Unidad de Investigaciones Estratégicas.

Por su parte, Eduardo E., decidió presentarse espontáneamente en sede de la PDI durante la jornada de este martes. Una vez en la dependencia policial, se realizaron las consultas correspondientes y se constató que se trataba de Eduardo E. de 40 años, quien registraba un requerimiento vigente en el marco de la causa. Enríquez dispuso su detención y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Por su parte, la hermana del segundo titular de la agencia, Noelia E., fue declarada en rebeldía al no encontrarse en su domicilio tras los allanamientos ni presentarse al PDI. La mujer fue mencionada por los denunciantes como otra de las interlocutoras que participaba en las negociaciones para cambiar coches usados o adquirir unidades cero kilómetro.

>> Leer más: La debacle de la agencia de autos Rosario Motorsport ya tiene más de 120 damnificados

Qué denuncias hay contra la agencia de autos

La agencia Rosario Motorsport quedó bajo la lupa judicial el 27 de agosto pasado cuando trascendieron una serie de denuncias penales por estafas. En su momento, el abogado Santiago Barbarch, quien representa a un grupo de damnificados, había señalado que hay más de cien personas que no recibieron los vehículos en la agencia de la zona sur.

El letrado anunció que la empresa pidió la convocatoria al concurso preventivo de acreedores frente a una situación complicada. "Hace varios meses que venían con atrasos", comentó sobre el denominador común de los reclamos en el local ubicado sobre avenida San Martín al 2600.

El representante de los clientes de la agencia multimarcas aclaró que las demoras son generales y no se limitan a un modelo en particular. Pero el inconveniente principal es que la mayoría de las personas afectadas entregaron la unidad que tenían y nunca les dieron la que habían adquirido.

Cómo habrían sido las estafas

Barbarach patrocina a unos 30 clientes de Motorsport que están pendientes de la resolución judicial sobre las deudas. En cuanto al funcionamiento del negocio, señaló que la propuesta consistía en "tomar el usado y algún dinero con la promesa de un cero kilómetro".

A los compradores les daban "un plazo aproximado de 40 días" para llevarse su coche nuevo. No obstante, la rueda de comercialización empezó a trabarse y la agencia decidió ir a los Tribunales provinciales en busca de otra solución porque ya no tienen chances de cumplir con lo pactado.

>> Leer más: Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El abogado aclaró que "el concurso todavía no está abierto", pero la iniciativa ya encendió alarmas entre los clientes. En este sentido, detalló que los dueños "no presentaron documentación de la compra en las terminales" para obtener los rodados que habían ofrecido. Luego concluyó: "Es muy difícil saber si hicieron el pedido, si van a entregarlos".

El letrado advirtió que más de 100 acreedores van a tener que ir a verificar sus créditos si se abre la convocatoria judicial por el incumplimiento. Mientras tanto, muchos de ellos se quedaron sin los vehículos que habían decidido cambiar, ya que no pudieron recuperarlos.

Noticias relacionadas
tunel illia: gavira retrocedio con la polemica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Roberto Fargioni acusó a la partera y es querellante en la causa.

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana

La Comisión de Planeamiento del Concejo fue escenario de una reunión con damnificados.

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

La Libertad Avanza quiere habilitar Uber 

La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"

Ver comentarios

Las más leídas

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

Lo último

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Tras las críticas al proyecto para intervenir el túnel del parque España, el concejal reformuló la iniciativa: plantea limpiar grafitis, reconstruir sectores dañados, mejorar la iluminación y conservar la identidad original del espacio.
Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos
Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos
La Ciudad

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario
La Ciudad

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón
Policilales

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Ovación
Las marcas casi inalcanzables que dejará Lionel Messi tras su adiós a la selección
Ovación

Las marcas casi inalcanzables que dejará Lionel Messi tras su adiós a la selección

Las marcas casi inalcanzables que dejará Lionel Messi tras su adiós a la selección

Las marcas casi inalcanzables que dejará Lionel Messi tras su adiós a la selección

Lionel Messi le dedicó unas palabras a los argentinos: Me voy en paz, dejé todo

Lionel Messi le dedicó unas palabras a los argentinos: "Me voy en paz, dejé todo"

El conmovedor homenaje de la AFA para Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El conmovedor homenaje de la AFA para Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

Policiales
Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

La Ciudad
Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos
La Ciudad

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario
Ovación

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu
Policiales

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Por Vanessa Balchunas | Meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa
Policiales

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario
La Ciudad

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

El actor Maxi Ghione apuntó contra los detractores que hablan sin saber de su arresto
Zoom

El actor Maxi Ghione apuntó contra "los detractores que hablan sin saber" de su arresto

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa
Policiales

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja
La Ciudad

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años
La Ciudad

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi
Información General

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini
Policiales

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini

Crimen de Ivana Garcilazo: la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones
La Ciudad

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: exigencias y prohibiciones

Día no laborable por la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

Día no laborable por la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Estados Unidos reporta su peor brote de sarampión en 35 años
Información General

Estados Unidos reporta su peor brote de sarampión en 35 años

Peste neumónica en Rusia: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas
Salud

Peste neumónica en Rusia: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Elecciones Maricarmen: Sánchez anunció que España tendrá comicios anticipados
El Mundo

Elecciones Maricarmen: Sánchez anunció que España tendrá comicios anticipados