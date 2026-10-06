Central: Gaspar Duarte tuvo una muy mala noticia por la lesión que sufrió frente a Banfield

El momento en que Gaspar Duarte es retirado del campo de juego en cancha de Banfield, donde Central recató un empate en el final.

Las malas sensaciones que había en Central respecto a la lesión que Gaspar Duarte sufrió en el empate frente a Banfield se hicieron carne con el parte médico que publicó el club este martes por la noche. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha .

De ahora en más lo que le espera al futbolista es sortear primero la intervención quirúrgica y después de eso iniciar un largo proceso de recuperación, que le demandará no menos de siete meses.

"Parte médico: Gaspar Duarte. Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días" , reza el parte médico canalla publicado en redes sociales.

La posibilidad de que se trataba de algo importante tenía que ver no sólo con que haya tenido que salir a los pocos minutos de iniciado el encuentro, sino con las elocuentes muestras de dolor que mostró desde el momento en que se lesionó.

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Es más, la imagen del final de la jornada en el Florencio Sola fue una de las más fuertes: cuando el plantel se retiraba de la cancha, el delantero tuvo que ser acompañado por dos auxiliares (lo llevaban de los hombros), sin poder pisar.

Por eso se había generado gran expectativa respecto al parte médico. Sin dudas el cuerpo médico y hasta el propio futbolista ya sabían de qué se trataba la cosa esa misma noche, pero la única forma de corroborarlo era realizándole los estudios pertinentes. Los mismos se le hicieron este martes y allí confirmaron la gravedad de la lesión.

El delantero de Central estuvo ausente en el inicio del torneo por un par de lesiones musculares.

El minuto fatídico para Duarte

La lesión de Duarte fue a los 15 minutos del primer tiempo, en una jugada en la que fue en busca de la pelota y, cuando intentó girar, la rodilla le jugó una mala pasada. Apenas cayó al piso y lo primero que hizo fue levantar la mano derecha solicitando atención médica. El árbitro Leandro Rey Hilfer detuvo el encuentro para que ingrese al carrito sanitario. Es más, hubo un detalle puntual que ya en ese momento invitó a pensar lo peor. Ya arriba de la camilla, Ignacio Ovando se acercó a Duarte y le dio un beso en la frente. Inmediatamente fue reemplazado por Julián Fernández.

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Duarte había vuelto al equipo hace unas pocas semanas. En el inicio se perdió varios partidos por un par de lesiones muscular. Recién pudo estar a disposición de Jorge Almirón en el encuentro frente a Tigre, en el que ingresó en el complemento. También tuvo algunos minutos en el triunfo frente a Argentinos Juniors. Fue titular ante Estudiantes, por la Supercopa Internacional, y también contra Banfield.

Con la confirmación de la peor lesión de rodilla que hay, Duarte debe pasar primero por el quirófano y después iniciar una recuperación que será larga, como suele ocurrir en estos casos.