Túnel Arturo Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Tras las críticas al proyecto para intervenir el túnel del parque España, el concejal reformuló la iniciativa: plantea limpiar grafitis, reconstruir sectores dañados, mejorar la iluminación y conservar la identidad original del espacio.

La polémica por el proyecto para intervenir el túnel Arturo Illia , en el parque España, obligó al concejal Pablo Gavira a revisar su propuesta. A través de un posteo en redes sociales, el edil anunció que dejará de lado la idea de pintar los laterales con los colores de la bandera argentina y convertir las 27 bocas del viaducto en una galería de personalidades rosarinas. En su lugar, planteó avanzar con una recuperación integral que preserve los ladrillos y la identidad original del túnel.

“Esta semana se habló mucho del túnel Arturo Illia. Estaban los que querían pintar la bandera y estaban los que querían preservar los ladrillos”, señaló Gavira al explicar el cambio. “Escuché las distintas opiniones y creo que oír todas esas voces es el primer paso, pero no alcanza solamente con eso. Hay que transformar esas miradas en propuestas concretas”, agregó.

El giro se produce después de que el proyecto despertara cuestionamientos, en especial del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (CAU) , que pidió al Concejo Municipal revisar la iniciativa por considerar que podía alterar las características originales de una construcción ligada al patrimonio ferroviario de Rosario.

La nueva versión abandona la transformación artística que había generado la controversia. Gavira propone ahora limpiar los grafitis mediante técnicas que preserven el ladrillo, reconstruir los sectores dañados o faltantes, incorporar barandas de contención peatonal y mejorar la iluminación con tecnología LED .

Esta semana se habló mucho del túnel Arturo Illia. Escuché las distintas opiniones y creo que oír todas esas voces es el primer paso, pero no alcanza solamente con eso. Hay que transformar esas miradas en propuestas concretas. pic.twitter.com/FrZHB0Vfvt — Pablo Gavira (@pablogaviraok) October 5, 2026

“Todos sabemos que hoy el túnel tiene grafitis, ladrillos rotos, mucha basura y necesita mejores condiciones de seguridad. A nosotros no nos gusta así como está”, sostuvo el concejal.

Según explicó, el objetivo seguirá siendo poner en valor el corredor, pero con un criterio diferente al planteado inicialmente.

“Lo que proponemos ahora es una idea distinta. Modificar absolutamente todo lo dañado. Por eso sigo con mi propuesta de revalorizar integralmente este espacio, recuperando aquello que está dañado y mejorando sus condiciones para quienes lo transitan”, afirmó.

Y sintetizó el nuevo enfoque con una definición: “Queremos recuperar y revalorizar el túnel sin perder su identidad”.

Cómo era el proyecto original para el túnel del parque España

La iniciativa presentada originalmente por Gavira había obtenido despacho favorable en las comisiones de Deportes y Turismo del Concejo. El proyecto proponía una intervención de fuerte impacto visual sobre el túnel, ubicado sobre avenida Del Huerto, entre Sarmiento y Presidente Roca.

La idea era pintar ambos laterales con los colores de la bandera argentina, llevar el techo al blanco e incorporar un Sol de Mayo en el centro del recorrido.

VAMOS A REVALORIZAR EL TÚNEL ILLIA CON EL PASEO DE LAS CELEBRIDADES DE ROSARIO



Quiero que el Túnel Presidente Arturo Illia deje de ser solamente un lugar de paso y se convierta también en un espacio para encontrarnos con nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura. pic.twitter.com/FpQCM4O3iI — Pablo Gavira (@pablogaviraok) September 29, 2026

Además, las 27 bocas laterales —antiguos espacios de resguardo vinculados al funcionamiento ferroviario— serían utilizadas para retratar a personalidades destacadas nacidas en Rosario. Cada figura estaría acompañada por su nombre, sus fechas de nacimiento y fallecimiento, cuando correspondiera, y un código QR con información biográfica.

La intención era convertir el corredor en un “Paseo Turístico de las Celebridades Rosarinas”, con figuras vinculadas al deporte, la música, el arte y la vida pública de la ciudad.

El rechazo del Colegio de Arquitectura y Urbanismo

La propuesta generó reparos en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario, que envió una carta a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y a las comisiones encargadas de analizar la iniciativa.

La entidad aclaró que no se oponía a homenajear a figuras destacadas de Rosario, pero sí al lugar elegido y al tipo de intervención proyectada.

“El túnel, como todo el complejo ferroviario que compone el entorno, debe ser preservado y puesto en valor con las condiciones y la materialidad original”, sostuvo el CAU.

Los arquitectos pusieron especial énfasis en la conservación de las paredes de ladrillo, uno de los elementos característicos de la estructura.

También cuestionaron la conveniencia de convertir un paso vehicular en un espacio de contemplación de murales y propusieron que el paseo dedicado a las personalidades rosarinas se desarrollara en otro punto del espacio público.

Un túnel ligado a la historia ferroviaria de Rosario

El debate también puso nuevamente en primer plano el valor histórico del túnel Arturo Illia. El corredor comenzó a proyectarse en 1876 como parte del sistema ferroviario que vinculaba la estación Rosario Central con la zona portuaria y permitía trasladar granos hacia los galpones del puerto.

Esa historia fue uno de los argumentos centrales utilizados por quienes pidieron preservar la estructura y evitar intervenciones que modificaran su materialidad.

Tras escuchar esas objeciones, Gavira decidió reformular la iniciativa. La discusión ya no pasa por convertir el túnel en una galería artística, sino por definir qué obras necesita para recuperar los sectores deteriorados, mejorar la seguridad y conservar la impronta ferroviaria que todavía permanece visible en sus paredes.