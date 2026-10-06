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Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal

Una comerciante de Córdoba al 1300 acordó con el florista que trabaja frente a su nuevo local remodelar el puesto por su cuenta para mejorar el entorno. La Municipalidad autorizó la intervención y analiza extender la experiencia a otros espacios del centro

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

6 de octubre 2026 · 06:30hs
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El proyecto fue aceptado por el vendedor de flores y recibió el visto bueno de la Municipalidad

El proyecto fue aceptado por el vendedor de flores y recibió el visto bueno de la Municipalidad, que debió intervenir porque se trata de un espacio instalado en la vía pública.

Una intervención impulsada por una comerciante sobre un puesto de flores de Córdoba al 1300 podría convertirse en una prueba piloto para avanzar en la renovación de otros de la peatonal y el centro de Rosario. La propuesta surgió a partir de la apertura de un nuevo local de indumentaria, cuya dueña planteó hacerse cargo de la remodelación del puesto ubicado frente a su vidriera para mejorar el entorno y darle una nueva estética.

El proyecto fue aceptado por el florista que trabaja en el lugar y recibió el visto bueno de la Municipalidad, que debió intervenir porque se trata de un espacio instalado en la vía pública y, por lo tanto, sujeto a una normativa específica. La idea ahora es que esta experiencia pueda servir, cambio de ordenanza mediante, como punto de partida para pensar nuevas intervenciones en otros espacios.

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Una solución para el entorno

La situación se produjo en Córdoba al 1300, entre Corrientes y Entre Ríos, a mitad de cuadra. Allí abrió recientemente un local de la marca rosarina Co&Co, que fabrica indumentaria en la ciudad y se especializa en jeans para mujeres. Frente al comercio se encuentra uno de los puestos de flores de la peatonal, que presentaba un estado de conservación que, según explicó su nueva vecina, desentonaba con la fachada del nuevo local.

La dueña de la marca, Marianela López, contó que la primera alternativa obvia era tratar de resolver el problema corriendo el puesto, ya que tapaba parte de la vidriera. Pero finalmente decidieron buscar una solución que beneficiara también al entorno. “Quisimos buscarle la vuelta para que quede estético. Somos todos emprendedores y entonces decidimos unir fuerzas para que quede lindo, con estilo parisino, para que la gente que pase por la calle quiera ver y estar ahí”, explicó.

López y su marido fabrican jeans para grandes marcas desde hace una década. Hace dos años decidieron lanzar su propia marca y abrieron el primer local en Presidente Roca 881. Después de que una serie de videos publicados en redes sociales se viralizaran, el emprendimiento incrementó sus ventas, desarrolló su tienda online y dejó la venta mayorista para concentrarse en el público minorista.

El crecimiento los llevó a buscar una segunda ubicación y eligieron Córdoba al 1300. “Nos encantó la ubicación porque es preciosa la cuadra. El tema es que en la puerta está la florería”, contó López. Fue entonces cuando surgió la idea de ponerse en contacto con el dueño del puesto, conocido como Tito, para plantearle la posibilidad de restaurarlo por cuenta propia.

>> Leer más: La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Intervención con autorización

El proyecto necesitaba además la autorización municipal. Los puestos de flores ubicados en la vía pública no pueden ser modificados libremente por sus titulares ni por terceros, por lo que la comerciante inició gestiones para explicar la propuesta y determinar qué intervención podía realizarse.

“Ahí empecé un largo recorrido donde mandamos cartas a la Municipalidad hablándole de corazón, diciéndole que no queríamos molestar a nadie pero necesitábamos una respuesta sobre qué hacer con esto”, relató López.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo tomaron contacto con la comerciante y avanzaron con la propuesta. Finalmente, el municipio autorizó la intervención, con el acuerdo del florista, y la remodelación comenzará próximamente.

La subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, explicó que la propuesta también fue vista como una oportunidad para pensar qué hacer con estos espacios en el futuro. “En el sector de las peatonales Córdoba y San Martín hay cinco puestos de flores. La intención del municipio es que la experiencia pueda ser evaluada para los otros, tanto de las peatonales como de todo el centro”, señaló.

Brachetta destacó que en este caso la intervención se plantea como una renovación sencilla del puesto y de su entorno, dentro de las posibilidades que permite la normativa vigente. La experiencia podría servir además para avanzar en una discusión más amplia sobre estos espacios.

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Modificación de ordenanza

En tanto, la funcionaria explicó que el municipio está trabajando además en una mesa específica para abordar distintas cuestiones vinculadas al centro. Allí confluyen iniciativas relacionadas con Planeamiento, el proyecto del Barrio Chino, los puestos de flores y otros espacios que requieren nuevas alternativas de uso.

La idea es analizar estas propuestas de manera conjunta y ordenada, en lugar de resolverlas de forma aislada a medida que aparecen los pedidos de comerciantes. En ese marco, la experiencia de Córdoba al 1300 podría convertirse en un primer caso para evaluar un modelo de intervención con participación privada.

Brachetta anticipó que el municipio está dispuesto a articular con privados distintas alternativas para la restauración o modificación de estos espacios con anexo de otros rubros comerciales, aunque cualquier cambio de fondo en la normativa deberá pasar por el Concejo Municipal. “Se trata de reconvertirse un poco y ser oportunos con el momento con el producto que están vendiendo”, planteó.

>> Leer más: Día de la Madre: los festejos y las redes le dan nueva forma al comercio de las flores

Antecedente para el centro

La experiencia tiene un antecedente en la renovación de los puestos de diarios, que en los últimos años fueron adaptándose a nuevas actividades y formatos, sumando cafetería. La posibilidad que ahora aparece es analizar si algo similar puede ocurrir con otros puestos de la vía pública del centro.

Para López, el objetivo excede la fachada de su propio comercio. “Si hay un árbol en el medio, la idea no es correrlo sino hacerlo parte. Así hice todo en esta vida”, sostuvo. Y consideró que la iniciativa puede servir para que otros comerciantes busquen acuerdos con quienes tienen actividades o espacios en su entorno.

“Ojalá que sirva de precedente y que los comercios se animen a hacer propuestas para hacer equipos con la gente de al lado, a trabajar en conjunto con su zona. Es la manera de reactivar el centro, los comercios, traer gente y generar una propuesta distinta”, afirmó.

La nueva imagen del puesto se presentará este sábado junto con la inauguración del local de Co&Co. La actividad será de 16.30 a 19.30 en Córdoba al 1300 y contará con una barra de mates a cargo de Yerba Tordillo, regalos, un espectáculo de folclore y música argentina de Matías López, hermano de la comerciante, además de la presentación de la nueva colección de la marca y la renovada imagen de la florería.

La actividad será abierta al público y cuenta con autorización municipal para realizarse sobre la peatonal.

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