El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es "muy bajo"

Así lo indicó la Organización Mundial de la Salud. Rusia afirmó que la situación epidemiológica es "estable y permanece bajo vigilancia”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el posible caso de peste neumónica en Rusia presenta un riesgo “muy bajo” fuera del país, mientras los investigadores indagan qué causó la muerte por neumonía de una empleada de laboratorio allí la semana pasada.

El organismo de salud de la ONU indicó que estuvo en contacto con las autoridades rusas tras los reportes de la muerte de la mujer, que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, en el sureste siberiano.

El caso y la investigación, encabezados por funcionarios rusos, reavivaron recuerdos de la pandemia de Covid-19 y las acusaciones de que el coronavirus pudo haber surgido en un laboratorio chino.

El periodo de incubación de la peste neumónica —es decir, la que afecta los pulmones y es la forma más virulenta de la enfermedad— puede ser de apenas 24 horas, según la OMS. Es una forma menos común pero grave que puede propagarse entre personas a través de partículas respiratorias.

Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo, dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, a menudo con expectoración de sangre.

La forma más común de la peste —la peste bubónica— es causada por la picadura de una pulga infectada y puede evolucionar a llagas abiertas llenas de pus.

Medidas preventivas

A través de un sistema internacional de alerta sanitaria, funcionarios de salud rusos indicaron que se llevaron a cabo toda una gama de medidas preventivas, entre ellas el rastreo de contactos de la mujer fallecida, el monitoreo médico y pruebas de laboratorio. “Los resultados de las pruebas no mostraron presencia de patógenos de enfermedades infecciosas peligrosas en ninguno de los contactos”, señaló la nota de las autoridades rusas.

Y añadió: “Con base en los datos disponibles, los resultados de las pruebas de laboratorio y el estado de salud, el monitoreo médico del 100 % de los contactos ya ha concluido. La situación epidemiológica es estable y permanece bajo vigilancia”.

La mujer murió en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de la ciudad de Irkutsk, y su alcalde manifestó que el hospital fue puesto en cuarentena.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aconsejó al público seguir los comunicados oficiales del Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor) en lugar de “rumores o especulaciones”.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, sostuvo que "el riesgo es de moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea de la OMS”.