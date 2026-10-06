Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón El procedimiento también terminó con un joven de 20 años demorado. La policía incautó además teléfonos celulares y una bicicleta en una vivienda de Pasaje 1229 al 2600. 6 de octubre 2026 · 16:31hs

Drogas, dinero y otros elementos secustrados por agentes del CRE

Cinco menores de edad y un joven de 20 años quedaron detenidos tras un procedimiento policial realizado en barrio La Guardia. Durante el operativo, los agentes secuestraron $1,6 millón en efectivo, 560 envoltorios con cocaína, teléfonos celulares y una bicicleta.

El procedimiento comenzó cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo por Pasaje 1229 al 2600 observaron a dos adolescentes que salían de una vivienda en bicicleta. Al advertir la presencia del móvil policial, uno de ellos intentó ocultar un objeto y ambos quisieron volver a ingresar al domicilio, una maniobra que llamó la atención de los agentes y derivó en la intervención.

El joven que estaba dentro de la casa Los adolescentes fueron demorados y, según el parte policial, no pudieron explicar qué habían intentado ocultar ni justificar su procedencia o tenencia. Durante la identificación, además, habrían reaccionado de manera hostil ante los efectivos del Comando Radioeléctrico.

Con los recaudos legales correspondientes, los agentes ingresaron luego a la vivienda. Allí encontraron a un joven de 20 años, dos mujeres y otro adolescente. Tras identificar a todos los presentes y requisar el inmueble, secuestraron dinero en efectivo y una bolsa con una importante cantidad de envoltorios que contenían una sustancia compatible con cocaína. Tanto los demorados como el material incautado, los teléfonos y la bicicleta fueron trasladados a sede policial.