La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Vialidad Nacional firmó los contratos de concesión de la Etapa III de la Red Federal. El tramo Centro quedará desde este miércoles bajo gestión de Covicen SA e incorporará una nueva cabina en Leones, además de otras sobre las rutas 19 y 34.

El tramo Centro, involucra la Autopista a Córdoba desde Circunvalación hasta la localidad cordobesa de Pilar, en más de 360 kilómetros

Vialidad Nacional confirmó en un comunicado de prensa la firma de los contratos de concesión correspondientes a los Tramos Centro, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Mesopotámico, Chaco y Cuyo, que integran la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

A partir de este miércoles 7, la firma denominada Covicen SA tomará posesión del Tramo Centro. Por su parte, Autovía Al Norte SAU asumirá la operación del Tramo Centro Norte, mientras que Autovía del NOA SA hará lo propio con el Tramo Noroeste. Por su parte Corredor Litoral SA se hará cargo del Tramo Litoral y Camino Selva SA del Tramo Noreste. Asimismo, Mesopotámico SA asumirá la gestión del Tramo Mesopotámico, Vías del Paraná Medio SA la del Tramo Chaco-Santa Fe y Caminos del Aconcagua del Tramo Cuyo.

El tramo Centro tendrá tres nuevas cabinas de peaje. Una de ellas, sobre la autopista a Córdoba a la altura de Leones, otra en Totoras, sobre la ruta 34, y en San Francisco, sobre la ruta 19. Covicen SA. es un consorcio y sociedad anónima de reciente constitución en Córdoba conformada por la empresa vial Afema S.A. junto a las firmas Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta.

El adjudicatario de ese tramo de 360 kilómetros de la autopista a Córdoba, está facultado a cobrar peaje en tres estaciones de peaje: Carcarañá, James Craik y una nueva en Leones, más otros de las rutas 19 y la 34. En los tramos mencionados de la RN 19 desde Santo Tomé a San Francisco (130 kilómetros) tendrá dos estaciones de peaje ubicadas en Franck y una nueva en Frontera, mientras que el de la RN 34 desde Rosario a Angélica (180 kilómetros) contará con una estación de peajes nueva en Totoras.

Otro de los corredores es el Centro-Norte, de 536 kilómetros, que parte desde el empalme de la ruta 34 con la ruta nacional 19 en Santa Fe y continúa hacia el norte hasta La Banda, en Santiago del Estero. A ese esquema se suma el tramo Chaco-Santa Fe, que abarca 510 kilómetros de la ruta nacional 11 entre Nelson, en territorio santafesino, y Resistencia, Chaco.

En el tramo Centro-Norte se contempla la instalación de dos nuevas estaciones, una en Palacios y otra en Angélica, además de mantener el peaje existente en Ceres.

La ruta nacional 11 es la que tendría más modificaciones en territorio santafesino. El proyecto contempla cinco nuevas estaciones de peaje en Florencia, Guadalupe, Gobernador Crespo, Vera y Llambí Campbell.

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Otros casi 4 mil kilómetros concesionados

De esta manera, se dará inicio a la explotación, administración y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas, bajo gestión integralmente privada, en las provincias del centro, noroeste y noreste del país.

Esta nueva etapa comprende corredores estratégicos fundamentales para la conectividad regional, el transporte de cargas, la actividad productiva y el turismo.

La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100 % privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas.

Con la incorporación de esta etapa, la Red Federal de Concesiones alcanza más de 9.000 km de rutas nacionales bajo este nuevo modelo de gestión, que reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios.