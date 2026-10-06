All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario

El club de Floresta había denunciado agresiones contra su delegación tras el partido ante Provincial del pasado 19 de septiembre en el club Náutico Sportivo Avellaneda

All Boys recuperó la bandera que integrantes de su delegación de futsal denunciaron como sustraída en Rosario después del partido ante Provincial. El encuentro se disputó el sábado 19 de septiembre en el club Náutico Sportivo Avellaneda.

La institución de Floresta había denunciado que, después del partido, varias personas del plantel sufrieron agresiones y que un grupo de personas identificadas con indumentaria de Central les había robado una bandera .

El árbitro del encuentro había elevado un informe a la AFA para dejar constancia de los incidentes registrados : "Una vez finalizado el encuentro, se produjeron corridas de ambos públicos hacia los pasillos internos y la entrada del club, sin nosotros poder visibilizar desde el terreno de juego lo sucedido".

Según la denuncia difundida por All Boys, tres personas habrían sustraído la bandera mientras los jugadores visitantes festejaban el triunfo. Integrantes de la delegación intentaron recuperar el trapo y siguieron a quienes se lo habían llevado.

El conflicto habría continuado fuera del estadio. Allí algunos miembros del plantel de Floresta se encontraron con un grupo más numeroso de personas que vestían prendas del Canalla, donde se produjo una pelea, con golpes y patadas entre ambos.

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All Boys confirmó que recuperó la bandera

La cuenta oficial de Futsal de All Boys comunicó que la bandera ya regresó a la institución: "La Comisión de Futsal informa que la bandera que había sido sustraída a la delegación de Futsal Masculino en Rosario, durante el partido frente a Provincial, fue recuperada y ya se encuentra nuevamente en nuestro club".

Además, la institución agradeció a quienes colaboraron para concretar la vuelta de la bandera, entre los que mencionó al presidente de Central, Gonzalo Belloso: "Queremos agradecer especialmente a todos aquellos que gestionaron y colaboraron para que pudiera regresar a nuestra actividad, al presidente de Rosario Central, al socio Bocha Valeri y a cada persona que aportó para hacer posible este regreso".

Por último, el club de Floresta destacó el apoyo de sus fanáticos: "Y un agradecimiento muy especial a nuestra hinchada, La Peste Blanca, por el acompañamiento, el compromiso y por defender siempre nuestros colores".