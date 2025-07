Quién es La Cuerpo, la influencer trans demandada por Karina Milei

>> Leer más: Sigue el escándalo entre Lamine Yamal y una influencer de Only Fans 13 años mayor tras las fotos del romance

Quién es La Cuerpo

Jazmín Salinas, más conocida como "La Cuerpo", es una mujer trans nacida en Guernica, la ciudad ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires. En los últimos meses, ganó notoriedad en redes sociales cuando comenzó a publicar videos y canciones con estética bizarra, muchas veces filmados en las estaciones del Tren Roca. Hoy suma más de 96 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Según contó en distintas entrevistas, a sus 13 años se inicio en la prostituicón empujada por la pobreza que atravesaba su familia. Jazmín es la segunda de seis hermanos, y según comentó su infancia estuvo marcada por la falta de oportunidades y un entorno de violencia familiar.

Años más tarde empezó a construir su presencia en redes sociales. En una entrevista reveló: “Pasé de publicar videos bizarros, de música, de cuando dormía en la basura, a mi experiencia en las pasarelas”. Pronto las frases de sus canciones se popualrizaron y se volvieron tendencia en plataformas como TikTok e Instagram.

Por qué Karina Milei denunció a La Cuerpo

La influencer afirmó que fue denunciada por Karina Milei a raíz de la frase de una de sus canciones. “Señor presidente si yo no soy mujer por qué tu hermana parece una travesti amor”, versa el fragmento viral de su canción “Welcome Cuerpo”.

En un vivo en llamada telefónica con el streamer Martín Cirio, La Cuerpo relató los detalles de la notificación de la denuncia. Segun contó por la mañana mientras tomaba mate con su esposo “más de 10 patrulleros" llegaron a la puerta de su casa para notificarla. “Me hizo una denuncia por daños, persecución, hostigamiento y uso de imagen”, dijo Jazmín.

Ahora bien, la artista aseguró que la notificaron como hombre por lo que espera una notificación formal con el nombre de su dni tal como lo establece la Ley de Identidad de Género. "Yo no recibí la notificación porque me estaban notificando como hombre ", comentó al influencer. En este sentido, agregó que realizará una demanda a las autoridades que se dirigieron a ella como hombre.

En conversación con el streamer, remarcó: "Habiendo tantas cosas, la gente tiene hambre, no hay insumos en los hospitales, no hay educación, no hay meriendas en las escuelas y se preocupan por un maricon de barrio”.

En un posteo en Instagram agradeció el apoyo de sus seguidores y junto a la frase que generó la polémica, escribió: "Pase lo que pase conmigo lleven la frase como bandera Amor"

