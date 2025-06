El influencer más popular de TikTok se fue de EEUU tras un operativo antiinmigración

La salida voluntaria a la que accedió Lame permite a aquellos que enfrentan la expulsión de Estados Unidos evitar una orden de deportación en su historial de inmigración, lo que podría impedirles regresar al país por hasta una década.

El joven de 25 años alcanzó la fama internacional durante la pandemia de Covid-19 sin decir una palabra en sus videos, que lo mostraban reaccionando a “trucos de vida” absurdamente complicados. Solamente en TikTok tiene más de 162 millones de seguidores y algo más de 80 millones en Instagram.

Embed - And be sure to recycle ! We have only one Earth ! #learnfromkhaby #comic