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Una actriz de Hollywood salvó a un apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

Amy Adams narró en un podcast que ayudó a asistir a una víctima de apuñalamiento gracias a haber interpretado a una doctora por algunos episodios

25 de junio 2026 · 11:30hs
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La actriz Amy Adams contó que asistió a una emergencia gracias a haber interpretado a una enfermera

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La actriz Amy Adams reveló recientemente en el podcast “SmartLess” que ayudó a salvar la vida de una víctima de apuñalamiento usando conocimientos que había adquirido durante su participación en la serie médica “Dr. Vegas”, cancelada en 2004 tras la emisión de cinco de los diez episodios producidos.

La breve duración de la ficción no impidió que Adams, que a lo largo de su carrera recibió seis nominaciones al Oscar, sumara información de importancia vital.

La actriz relató que ella y su familia fueron “las primeras personas en llegar” a la escena de un incidente. Cuando salían de un restaurante de Santa Mónica, en plena ciudad de Los Ángeles, se encontraron con una secuencia de película: había “personas gritando”, señalando a un hombre y asegurando que se estaba muriendo.

>> Leer más: Se estrena "Canina": Amy Adams se vuelve perra en una fábula sobre la maternidad

“Mi marido dijo: ‘¡Eso es sangre!’”, narró Adams. Tras advertir que el hombre en cuestión había sido apuñalado en el cuello, Darren Le Gallo, esposo de Amy, se quedó con la hija de ambos, mientras ella y su padre corrieron a asistir a la víctima. “Estaba sangrando y sus amigos estaban completamente alterados”, agregó.

Según explicó, en ese momento logró mantenerse muy concentrada y usó toallas de playa para ejercer presión sobre la herida e intentar detener la hemorragia. Adams recordó que le dijo al hombre: “Cuanto más te muevas, más rápido vas a perder sangre. Simplemente recostate”.

La actriz explicó que ese consejo venía de lo que había aprendido al interpretar a la enfermera Alice Doherty en “Dr. Vegas”. En ese momento, Amy tenía treinta años y todavía no había alcanzado la fama ni sus papeles más destacados. La producción estaba protagonizada por Rob Lowe en el papel del doctor Billy Grant, un médico que vive y trabaja en un tradicional hotel-casino de Las Vegas. La ficción intentaba insertarse en un panorama televisivo en el que las series médicas, gracias al éxito de "ER Emergencias", comenzaban a emerger como un subgénero muy popular. El mismo año de la cancelación de "Dr. Vegas" se estrenó "Dr. House" y al año siguiente empezó "Grey's Anatomy".

Adams contó además que, un año después del episodio, volvió a encontrarse con la víctima en un restaurante. “Un hombre se me acercó y me dijo: ‘Escuché una historia sobre que vos y tu padre estuvieron presentes cuando apuñalaron a alguien’”, recordó. “Y yo le respondí: ‘Dios mío, sos vos’. Y efectivamente era él”.

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