El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Central quiere seguir demoliendo rivales y tendrá que superar este sábado al equipo del Chacho Coudet para alimentar su gran sueño

Central está ante un partido de fútbol que excede ampliamente lo que significa la trascendencia misma de estar en la semifinal del torneo. El Canalla llegó hasta acá por méritos más válidos, jugando por momentos un fútbol de alto vuelo y también con el overol puesto cuando lo llevaron al terreno de la lucha.

Con un Ángel Di María intratable y con un ADN de equipo corajudo que el DT Jorge Almirón fue impregnándole al grupo en este semestre intenso con protagonismo también en la Copa Libertadores. Ahora jugará en un duelo tremendo ante River en el Monumental, con un premio fabuloso: llegar a la final del Apertura.

Hasta ahí lo lúdico y deportivo, pero estos últimos días fueron una verdadera cacería mediática porteña, primero para deslegitimar el triunfo ante Racing y ahora abriendo el paraguas en la previa de River, donde hasta el presidente millonario Stéfano Di Carlo habló de tener la “guardia alta”.

Clima hostil para Central en el Monumental

Según el joven mandamás millonario “acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha. Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos”. La frase intimidatoria de “que salga todo bien”, ¿es que gane River? Imposible soslayar el contexto en que saldrá a dirigir el partido el árbitro Nicolás Ramírez, y mucho menos la hostilidad que habrá desde el minuto cero con los jugadores de Central en un Monumental que estará lleno de bote a bote.

Tanto Central como River tienen argumentos futbolísticos destacados para entregar un partido emocionante, bien jugado, lleno de emociones y atractivo a la vista de todos, incluso acaparando la atención de todo un país futbolero que estará prendido a la pantalla o escuchando la radio.

Con una formación de Almirón que viene impecable con siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos en todas las competencias. Y con un Millonario que desde los resultados está en alza desde que llegó el Chacho Coudet, sí un personaje muy querido en Arroyito más allá de que no volvió a dirigir al club. Empezó a engranar mucho mejor en cuanto a su rendimiento futbolístico, por lo que no será nada sencillo para el Canalla poder doblegarlo. En un partido que puede durar 90 o 120 minutos y hasta llegar a definirse desde los tiros penales si ninguno impone condiciones pasado el hipotético tiempo extra.

Central llega con el ánimo por las nubes y las energías exigidas por la acumulación de partidos en la doble competencia, situación similar a la River que participa en la Sudamericana.

Eliminó a Independiente y Racing

El Canalla viene de dejar en el camino a los dos equipos de Avellaneda en los playoffs, primero eliminando a Independiente 3 a 1 en el Gigante y el pasado miércoles en un cruce electrizante a Racing, donde se impuso 2 a 1, también de local, en ambos casos con una virtud que grafica la templanza del equipo de Almirón, que fue poder revertir el resultado parcial adverso.

River llega de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata y antes avanzó de manera casi milagrosa ante San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso el Ciclón pudo ganarlo dos veces y falló en la tanda de penales.

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La defensa de Di María

El postRacing en Arroyito dejó la denuncia de Diego Milito de que al equipo que preside “lo robaron” y la respuesta de Di María fue inmediata. “Cómo molesta Central. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”, retrucó.

Así, en este contexto donde la pelota quedó muy relegada con respecto a declaraciones durísimas, se jugará el duelo a todo o nada entre canallas y millonarios.

Con dos clubes enormes pujando por lograr el boleto a la final y con todo un país atento al duelo del Monumental, tanto por el interés futbolístico que generan como por el morbo de ver si el árbitro y sus colaboradores pasan desapercibidos o van al patíbulo.

Central deberá concentrarse sólo en la pelota, en seguir demoliendo rivales como se acostumbró en los últimos tiempos, aunque River será un hueso durísimo de roer. Ganar lo dejará a un paso de otra estrella, en una hipotética final ante Argentinos o Belgrano en Córdoba. Para ello hoy necesita dar un paso Monumental.

Probables formaciones

River: S. Beltrán; G. Montiel, L. Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; F. Vera, A. Moreno; Tomás Galván, M. Meza, F. Colidio; S. Driussi.

DT: Eduardo Coudet

Central: J. Ledesma; E. Coronel, Ignacio Ovando, G. Ávila, A. Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández o A. Veliz, Ángel Di María; E. Copetti.

DT: Jorge Almirón

Hora y TV: 19.30 - ESPN y TNT Sports

Estadio: Monumental

Arbitro: Nicolás Ramírez