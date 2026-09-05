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Qué ver este fin de semana en plataformas de streaming

Películas y series ofrecen opciones de drama, romance y comedia que pueden disfrutarse en Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV y Disney+

5 de septiembre 2026 · 16:11hs
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De cara al estreno de su secuela

De cara al estreno de su secuela, "Practical Magic" se puede disfrutar en plataformas de streaming
Los amantes de las sitcoms no pueden perderse Not Suitable for Work

Los amantes de las sitcoms no pueden perderse "Not Suitable for Work", disponible en streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming.

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Recomendaciones para ver en plataformas de streaming

“No aptos para trabajar” - Disney+

¿Cómo no engancharse con la nueva serie de Hulu? La historia lo tiene todo: personajes entrañables desde el primer minuto, conflictos típicos del mundo laboral y una ciudad que nunca duerme como escenario de sus aventuras.

“Not Suitable for Work”, o en español, “No aptos para trabajar”, es la nueva comedia de Mindy Kaling, responsable de éxitos como “The Sex Lives of College Girls” y algunos episodios de “The Office”. La producción de 9 capítulos se desarrolla en el glamoroso barrio de Manhattan en Nueva York y está protagonizada por Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay y Jay Ellis.

El parecido que se le ha establecido a esta producción con series como “Friends” tiene que ver con su premisa y su desarrollo. No aptos para trabajar gira sobre un grupo que se arma entre cinco amigos con carreras completamente diferentes (empresas, medios, tecnología y finanzas, entre otras), que están obsesionados con abrirse paso en su ámbito laboral e intentan hacer el proceso lo más llevadero posible. Esta búsqueda lleva a la serie a navegar sobre premisas como la presión por construir una carrera, la competencia en el mercado laboral, el “síndrome del impostor” y otros dramas típicos de la vida laboral, siempre riendo pero reflexionando.

Además, la serie aborda el complejo equilibrio que se busca entre la vida profesional y la vida social o romántica. En No aptos para trabajar también hay lugar para conocer personas, forjar amistades, tener citas especiales y encontrar motivaciones más humanas, atravesando los conflictos típicos que devienen de los vínculos modernos. Todo esto, bajo un cielo neoyorquino tapado por enormes edificios y el bullicio de las calles más vibrantes como escenario.

>> Leer más: "Toy Story 5" llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena

“Sunrise: el último amanecer” - Prime Video

En Prime Video destaca una película recientemente incorporada, infaltable en la lista de los amantes del romance. “Sunrise: el último amanecer”, basada en la exitosa novela de Anna Todd y dirigida por Carlson Young.

El film está protagonizado por Maia Reficco, Eva Longoria y Fernando Líndez. Fue grabado en la isla de Mallorca, en España, dando como resultado paisajes increíbles que acompañan una historia llena de drama, romance y conflictos.

La historia sigue a Ry (protagonizada por Reficco), una estudiante universitaria que padece una enfermedad crónica. Para despejarse y motivarse, su madre (el personaje de Longoria), la invita a pasar unas vacaciones de verano en la playa. Esta es una oportunidad ideal para la joven, que obtiene cierta libertad en la isla y la posibilidad de hacer cosas que normalmente no puede hacer.

Pero ese viaje tranquilo toma un rumbo diferente cuando conoce a Julián (encarnado por Líndez), un joven que trabaja en la isla y que es bastante diferente a ella. Él la lleva a conocer Mallorca sacándola de su zona de confort y llevándola a paseos, fiestas y aventuras que le permiten crear recuerdos únicos.

A medida que van conociéndose, Ry y Julián se enamoran profundamente. Pero ese estado de pura felicidad se ve amenazado por la enfermedad de Ry y su deterioro de salud, así como por secretos relacionados a ambas familias que ponen en peligro la relación.

>> Leer más: Tres producciones con mujeres protagonistas para ver en streaming

“Hechizo de amor” (“Practical Magic”) - HBO Max

De cara al próximo estreno de su secuela, es un gran momento para ver “Hechizo de amor”, un film de 1998 con Sandra Bullock y Nicole Kidman que ha hechizado a los espectadores durante generaciones.

Esta mezcla de romance, fantasía, comedia y drama está dirigida por Griffin Dunne. Su atmósfera mágica se crea a partir de una estética muy particular donde una casa antigua, velas, libros de hechizos, gatos, jardines y un pueblo pequeño son los protagonistas. La vibra gótica y otoñal es, al mismo tiempo, romántica y reconfortante: para muchos usuarios esta es una película de confort a la cual volver una y otra vez.

Hechizo de amor sigue a Sally y Gillian Owens, dos hermanas descendientes de una familia de brujas que vivieron desde muy pequeñas con sus tías Jet y Frances, sus grandes referentes en el mundo de la magia.

La cuestión central es que la familia padece una maldición particular, que reza que cualquier hombre del que una mujer Owens se enamore está destinado a morir. Es por esto que Sally intenta mantenerse lejos de la magia, mientras que Gillian, más rebelde, disfruta del mundo sobrenatural.

La trama se complejiza cuando Gillian se ve envuelta en una relación bastante violenta con un hombre peligroso, llamado Jimmy Angelov, lo que termina arrastrando a las hermanas a una situación de crimen que se les empieza a escapar de las manos. Con un inspector siguiendo sus pasos y un espíritu que no las deja descansar, Sally y Gillian deberán encontrar la forma de romper la maldición y darle el uso correcto a la magia para salvarlas del desastre.

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