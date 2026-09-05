La Capital | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Agostina Hein no competirá en natación debido a un problema de salud. Lo anunció tras una cirugía urgente

5 de septiembre 2026 · 11:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
La nadadora de 18 años quiere esquivar el riesgo de lesiones abdominales.

Foto: Instagram/@arena.arg.

La nadadora de 18 años quiere esquivar el riesgo de lesiones abdominales.

La nadadora Agostina Hein confirmó este viernes que no participará en los Juegos Suramericanos 2026. A través de redes sociales, la nadadora explicó que no puede competir por cuestiones de salud y Argentina pierde a una de sus principales figuras en el calendario de actividades de Rosario.

"Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja", comentó la atleta de 18 años mediante su cuenta oficial de Instagram. La noticia se dio a conocer el mismo día de la inauguración del Centro Acuático Provincial, donde estaba prevista su presencia como una de las mayores atracciones.

La campeona mundial juvenil apuntó que su participación en Rosario estaba en riesgo desde que se sometió a una cirugía urgente. Sin embargo, la decisión final se dio a conocer a una semana de la ceremonia de inauguración en el Monumento Nacional a la Bandera.

¿Por qué se bajó Agostina Hein de los Juegos Suramericanos 2026?

La deportista bonaerense fue operada por una apendicitis, pero después de la intervención mantuvo la puerta abierta para competir en los Juegos Suramericanos. Al respecto, detalló: "Tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@hein_agostina)

Hein concluyó que los plazos de descanso "tienen que cumplirse para luego no generar más complicaciones" físicas que la alejen más de la pileta. "Una hernia que me dejaría más de un mes afuera del agua", advirtió a modo de ejemplo.

>> Leer más: Un viejo sueño que se cumple: Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

A partir de la charla con su familia y el equipo de profesionales que la acompaña, la atleta oriunda de Campana prefirió quedarse al margen de la competición programada desde el 13 de septiembre. Así señaló que prefiere "garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo" para completar el proceso de recuperación.

"Como equipo nos pone muy triste no formar parte de la delegación y no poder cumplir con el Comité Olímpico Argentino y con la CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir con este objetivo", expresó la nadadora. En tanto, su entrenador Sebastián Montero agregó: "La salud es lo primero siempre. Hoy toca recuperar y volver más fuerte, como siempre lo hicimos. Siempre pensando a futuro".

Noticias relacionadas
juegos suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

Rosarina. En el predio de la Asociación quedaron inauguradas las nuevas obras para los Juegos Suramericanos 2026.  El evento contó con la presencia de Mario Giammaría, futbolistas, árbitros y autoridades de la provincia (Maximiliano Pullaro y Federico Angelini). 

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Detrás de escena: planificación, reuniones, recorridas, protocolos, logística y tecnología, entre otras cuestiones.

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

La Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas

Apertura de los Juegos Suramericanos: la Sole, Luck Ra y otros en el Monumento

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lo último

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

La investigación analizó dos décadas de registros de niños y adolescentes e identificó zona críticas con más casos
Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Por Luis Emilio Blanco
El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Por Luis Emilio Blanco
La Región

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer
La Ciudad

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino
Ovación

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices

Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
La Ciudad

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas
La Ciudad

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial
Información General

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial

El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López, recordó Pullaro
Política

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

El gobierno dice que los hombres sin fe del perottismo se escondieron con la inseguridad
Política

El gobierno dice que los "hombres sin fe" del perottismo "se escondieron con la inseguridad"

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido
La Ciudad

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial
Política

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Milei: Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas
Política

Milei: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas"

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Quirno: No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina
Política

Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"