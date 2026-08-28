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"Toy Story 5" llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena

La quinta entrega de Disney y Pixar fue una de las películas más taquilleras del año. Después del exitoso paso por salas, llega a la pantalla chica.

28 de agosto 2026 · 09:00hs
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Toy Story 5 llega a una plataforma de stremuing en septiembre 

"Toy Story 5" llega a una plataforma de stremuing en septiembre 

La quinta entrega de la histórica saga de Disney y Pixar, Toy Story 5, se convirtió sin dudas en una de las películas animadas más vistas y exitosas del año. El pasado 17 de junio, la esperada película llegó a los cines de todo el mundo para reencontrar al público con Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una nueva aventura. Tras su exitoso paso por las salas, finalmente llegará a una plataforma de streaming.

Desde su estreno en 1995, Toy Story revolucionó el cine de animación y conquistó a varias generaciones con la historia de un grupo de juguetes que cobra vida cuando los humanos no están presentes. El éxito dio lugar a Toy Story 2 en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019.

En 2026, la quinta película de la franquicia volvió a demostrar el éxito de la saga y se consolidó como una de las películas más taquilleras, al superar los 1.100 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

>> Leer más: Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

Cuándo y dónde se estrena "Toy Story 5"

Toy story 5 llega a Disney+ el 23 de septiembre

De qué se trata "Toy Story 5"

Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Forky volverán a reunirse en una nueva aventura contra la tecnología. Todo cambia con la llegada de LilyPad, una tablet con forma de rana que Bonnie recibe como regalo y que rápidamente capta toda su atención.

En un mundo dominado por los dispositivos electrónicos, donde cada vez más niños dejan de lado sus juguetes tradicionales para entretenerse con la tecnología, Jessie tomará el liderazgo para intentar salvar a los juguetes de Bonnie.

Juntos, los juguetes intentarán recuperar el vínculo con Bonnie y demostrar que todavía tienen un lugar importante en la infancia, en medio del avance imparable de la tecnología.

>> Leer más: Taylor Swift estará en Toy Story 5: anunció que lanzará una nueva canción en la película

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