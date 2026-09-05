Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

El presidente de la AFA fue a ver el recital en Metropolitano y llevó una remera inspirada en la visita del cantautor a la selección argentina

Las últimas horas previas al clásico rosarino del Torneo Clausura 2026 no sólo transcurrieron con la mirada puesta en los planes de juego de Newell's y Central . El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , apareció este viernes en el show de Andrés Calamaro con una remera que decía: "Unidos los Soprano" .

La presencia de la máxima autoridad de la entidad en Metropolitano trascendió rápidamente en la antesala del duelo de leprosos y canallas. No obstante, ambos protagonistas pusieron el foco en el reencuentro después del Mundial 2026 , donde el músico fue uno de los invitados especiales entre quienes fueron a charlar con el plantel de la selección argentina.

Esta vez, al Salmón le tocó ser anfitrión detrás del escenario del salón de eventos del barrio Refinería. Tapia no fue con las manos vacías. Por el contrario, decidió llevarle un obsequio que recuerda su visita previa al partido con Cabo Verde en los 16avos de final del torneo.

El obsequio del expresidente de Barracas Central se refiere a un comentario irónico del cantautor tras el encuentro con los futbolistas de la selección nacional. En aquella oportunidad, el compositor de 65 años compartió fotos en blanco y negro como si se tratara de una reunión de mafiosos en la que se incluían Lionel Messi y Rodrigo de Paul , entre otras estrellas deportivas.

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"Unidos los Soprano del fútbol y los Chiqui Blinders en Miami por orden de Tony Montana", escribió Calamaro en su cuenta oficial de Instagram. Así hizo una mezcla entre las series "Los Soprano", "Peaky Blinders" y la película "Scarface".

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El titular de la AFA se inspiró en aquella humorada para pedir que le hicieran una remera con una foto de ambos y una parte de aquella frase. Luego viajó a Rosario y se la puso para regalarle otra prenda idéntica al exlíder de Los Rodríguez.

"Farmeando con el Salmón. Rockeando con el mejor", comentó Tapia a la hora de compartir las fotos. También dio cuenta de su encuentro con el exfutbolista Javier Mascherano, que también se acercó a Metropolitano a ver el concierto de la gira "Calamaro como cantor".