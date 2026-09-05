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Rochi Igarzábal contó que recibió una señal de Ernestina Pais después de su muerte

La actriz relató en el programa de Andy Kusnetzoff una secuencia muy emotiva tras el fallecimiento de la conductora

5 de septiembre 2026 · 16:02hs
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Rochi Igarzábal y Ernestina País eran compañeras de elenco en la obra El divorcio del año

Rochi Igarzábal y Ernestina País eran compañeras de elenco en la obra "El divorcio del año"

Rochi Igarzábal, que protagonizaba la obra “El divorcio del año” junto a Ernestina Pais, contó que sintió una señal de su amiga pocos días después de su fallecimiento el pasado 26 de junio. Invitada en el programa “Perros de la calle”, conducido por Andy Kusnetzoff, la actriz relató la emotiva secuencia.

“Éramos muy pegotas nosotras”, afirmó Rochi. Después, contó que una noche volviendo del teatro en el auto de Ernestina, las dos estaban “muy sensibles”, pusieron el MTV Unplugged de Julieta Venegas y terminaron cantando juntas “a los gritos”. Igarzábal le contó a Ernestina que la canción “Todo está aquí” la había inspirado a escribir un tema para su hija Lupe, que incluirá en su próximo disco. Fue así que terminaron las dos “medio llorando escuchando la canción”.

Ernestina falleció poco después de esa secuencia, cuando fue embestida por el Tren de la Costa en un paso a nivel situado en la localidad de San Isidro, mientras iba en su auto camino a una función de teatro. Un vecino de la zona relató que se acercó a la zona del accidente para intentar ayudar y alcanzó a comunicarse brevemente con Pais antes de su muerte.

>> Leer más: El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

Una canción como una señal

El lunes siguiente, tres días después de la tragedia, Igarzábal fue a hacerse un espinograma por una dolencia en la columna. En la sala de espera había otras dos personas: una señora mayor y una chica de su edad. La señora se sentó a su lado y le preguntó: “Disculpame, ¿vos sos amiga de Ernestina?”. Igarzábal respondió que sí y la mujer le dijo: “Mi hijo fue la última persona que estuvo al lado de ella. La vio en los últimos segundos de vida. Disculpame que te diga esto, pero te vi en las redes sociales y mi hijo está muy, muy movilizado por la situación”.

Acto seguido, la señora fue llamada a ingresar al consultorio y la otra persona que estaba en la sala empezó a cantar la misma canción de Julieta Venegas de la que Ernestina y Rochi hablaron aquell anoche.

“Se me erizó la piel de una manera. No sé si creen en estas cosas, pero yo sentí que me estaba diciendo que ella estaba bien, ella estaba bien”, dijo.

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