Qué son las pulseras de la amistad y por qué las usan las fanáticas de Taylor Swift

Es por esto que durante los próximos shows del 9, 10 y 11 de noviembre se podrán ver a una gran cantidad de swifties intercambiando las famosas pulseras en los momentos previos al espectáculo.

En diálogo con La Capital, algunas fanáticas de Taylor Swift expresaron sus sensaciones sobre el proceso de armado de las pulseras: “Nunca imaginé que iba a ser tan grande la movida. Cuando salió la noticia del concierto y que muchas personas empezaron a hacer las friendship bracelets pensé que era una idea buenísima que motivaba a conocerse entre extraños en un lugar en el que todos vamos a disfrutar de lo mismo. Creo que es una manera muy natural y divertida de conocer gente”, contó Sofía.

“Me junté con amigas a hacerlas. Nos pusimos de acuerdo con las compras y los días para reunirnos a hacerlas. Así comenzó la aventura de juntarnos una vez por semana, que no solo implicaba la idea de hacerlas, sino también de compartir el momento, comer algo y escuchar la música de Taylor. Todo el ritual de hacer pulseras me encantó. Me hizo recordar cuando tenía 10 años”, remarcó la joven, sobre una nueva tradición que recuerda a los viejos tiempos.

Esta iniciativa es además un empujón para swifties que debieron esforzarse para conseguir tickets a los conciertos y deberán asistir al evento solas. “Al ir sola lo veo como una forma de acercarme a otras swifties y sentirme acompañada. Aunque no fuera sola siento que intercambiar pulseras es algo muy lindo, son cosas que hacía cuando era chica y jamás pensé que lo iba a hacer de nuevo. Compartir esto que hiciste con amor y dedicación con personas que no conocés, pero que comparten una pasión en común, es algo hermoso”, señaló Catalina sobre el valor de esta tradición para la comunidad.

Cómo surgieron las friendship bracelets de Taylor Swift

En los comienzos de la gira “The Eras Tour” de Taylor Swift, comenzó la movida en Estados Unidos entre las fanáticas de la cantante de realizar pulseras de la amistad e intercambiarlas entre ellas durante sus conciertos. El origen de la idea surgió de la canción “You’re on Your Own, Kid” del último disco, Midnights.

Durante la canción, uno de sus versos dice: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que se traduce como “Haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saborea”. Esa simple frase inspiró a las swifties a convertir esta acción en una tradición y elaborar las pulseras decoradas con detalles relacionados a Taylor Swift.

Debido a la tradición de intercambiarlas con otras fanáticas que llevan sus pulseras, se ha visto a varias de ellas realizar un gran número de pulseras. En algunas ocasiones, hay espectadores que salen de los recitales con los brazos llenos de friendship bracelets de todos los colores.

>> Leer más: Louta abrirá los shows de Taylor Swift en River

Cómo se hacen las friendship bracelets

Pulseras Taylor Swfit 5.png

El proceso de creación de las pulseras de Taylor Swift es bastante sencillo y no requiere de muchos materiales. En primera instancia, las fanáticas suelen tomar sus frases, eras o canciones favoritas como ideas primarias, y así definir después el diseño que quieren obtener a partir de ellas.

Para comenzar, es fundamental conseguir los insumos en distintos locales de bijouterie. Aquí es donde las swifties seleccionan los colores y letras que desean utilizar en base a los discos de Taylor que las identifican. Dentro de esta gran movida, algunos locales se han visto repletos de jóvenes buscando conseguir las mostacillas en la previa de los conciertos.

En general, los colores recomendados para comprar estos elementos son verde, amarillo, violeta, rojo, dorado, celeste, rosa, negro, gris y azul. Cada uno de estos es asociado directamente por las swifties con algunos de los discos o eras de Taylor. Por ejemplo, en caso de querer realizar una pulsera relacionada al disco “Red”, necesitarías mostacillas rojas y letras que hagan referencias a este, pero su diseño y sus combinaciones se pueden acomodar al gusto propio.

Elementos esenciales:

- Hilo elástico transparente.

- Mostacillas de colores.

- Mostacillas que tengan todas las letras suficientes para poder crear palabras.

- Algunos broches aptos para poder cerrar las pulseras.

24 HORAS HACIENDO FRIENSHIP BRACELETS PARA THE ERAS TOUR

Taylor Swift, Travis Kelce y las pulseras

Taylor Swift y Travis Kelce.jpg

En los últimos meses, Taylor Swift fue vista en reiteradas ocasiones junto a Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs de la liga profesional de fútbol americano (NFL), y presenció varios partidos del deportista desde los palcos y con su familia. Es un hecho que la relación tomó caminos formales y, según informaron medios estadounidenses, ambos figuras reconocidas se muestran apoyo mutuo en sus carreras.

Pero, ¿cómo comenzó este romance? Desde julio de este año es conocido que el jugador, dos veces ganador del Superbowl, intentaba acercarse a Taylor de distintas maneras. El mismo Kelce contó durante un podcast que tiene junto a su hermano Jason, también jugador de la NFL, que trató de entregarle a Taylor una pulsera de la amistad con su número de teléfono, pero que por diversas circunstancias no logró su objetivo.

A pesar de no lograr el primer acercamiento a la artista, Travis no bajó los brazo y continuó en su búsqueda de una cita con Taylor. Un par de meses después, trascendió la noticia en algunos medios que indicaban que a principios de septiembre lograron tener una conversación en Nueva York.

Al ser consultado sobre la posible relación, Kelce respondió: “Le lancé la pelota y le dije: ‘Te he visto triunfar en el escenario de Arrowhead (estadio de los Kansas Chiefs) y puede que tengas que venir a verme triunfar a mí en el escenario de Arrowhead y ver cuál de los dos está un poco más iluminado. Así que ya veremos qué pasa en un futuro próximo”.

Unos días más tarde, Taylor Swift apareció en el estadio de Kansas City y revolucionó a todos los fanáticos de fútbol y a las swifties. Fue vista en distintos partidos junto a la familia del jugador y, si bien no habló ante los medios para confirmar la relación, fueron vistos juntos también en restaurantes y distintos lugares. Incluso surgieron rumores de una posible llegada de Kelce a la Argentina para compañar a la cantante durante sus conciertos.