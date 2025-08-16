Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Hospital Vilela

En el marco del festival para las infancias Redi, el influencer estará el domingo en la exRural, a un año de iniciar la colecta para la Sala de Día del hospital

Santiago Maratea visitará este domingo Rosario en el marco del festival de las infancias Día de la Recreación y Diversión Infantil ( Redi ). El influencer llega para dar un impulso final a la colecta que inició un año atrás para la construcción de la Sala de Día del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Maratea ya estuvo en la edición 2024 del festival Redi , el evento más grande para todas las infancias. En aquella oportunidad llegó a Rosario en la misma semana que impulsó la campaña, que busca recaudar 500 mil dólares .

Este año el festival se desarrollará el domingo 17 de agosto en el predio de la exRural de 10 a 18 y espera la llegada de miles de chicos y sus familias.

Aunque la campaña la impulsó Maratea, la administración del dinero recaudado estuvo en manos de la Fundación Vilela, encargada de la obra. Es por ello que a medida que ingresaron las primeras donaciones se comenzaron con las obras.

El primer paso se dio en diciembre de 2024 cuando se montó la estructura metálica y se contrató el ascensor camillero. El segundo paso en la construcción comprende los cerramientos, terminaciones, pisos, revestimientos e instalaciones.

El presupuesto oficial es de 611.360.799 pesos. Además del dinero que juntó Maratea, la Fundación Vilela recaudó 30.912.851 pesos y el Municipio también entregó una parte. Ahora, se busca cerrar la donación con el último empuje que permita terminar las obras para comienzos del año próximo.

guardia vilela.png El Hospital de Niño Víctor J. Vilela Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Festival Redi

El festival Redi contará con cuatro galpones de actividades interactivas, zonas de juegos y deportes, food trucks, shows en vivo, experiencias sensoriales para los más chicos, y atracciones como bungee, simuladores de autos, planetario, make up, barberos, sector gamer y más.

El show principal estará a cargo de Pim Pau, uno de los fenómenos infantiles más importantes del momento. Además, habrá un invitado de lujo sorpresa: Pity Fernández, de las Pastillas del Abuelo, estará presente para reversionar canciones infantiles y unir generaciones.

Redi nació en barrio Bella Vista en 2017 como una iniciativa de Paseo de los Patos y sus amigos, con el objetivo de celebrar el Día de las Infancias en el barrio, apostando a la diversión, el encuentro y el espíritu comunitario. Con el paso del tiempo, Redi creció de manera exponencial, convirtiéndose en un festival de gran escala y de proyección nacional, sin perder su esencia cercana y lúdica.

El año pasado, más de 60.000 personas disfrutaron del evento en el mismo predio, con propuestas para todas las edades: inflables gigantes, juegos, espectáculos en vivo y actividades recreativas de todo tipo. El impacto fue tan grande que figuras como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Soledad Pastorutti se sumaron a la convocatoria.