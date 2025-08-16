La Capital | La Ciudad | Maratea

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Hospital Vilela

En el marco del festival para las infancias Redi, el influencer estará el domingo en la exRural, a un año de iniciar la colecta para la Sala de Día del hospital

16 de agosto 2025 · 12:50hs
Santiago Maratea inició en agosto de 2024 una campaña solidaria para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Santiago Maratea inició en agosto de 2024 una campaña solidaria para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Santiago Maratea visitará este domingo Rosario en el marco del festival de las infancias Día de la Recreación y Diversión Infantil (Redi). El influencer llega para dar un impulso final a la colecta que inició un año atrás para la construcción de la Sala de Día del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Maratea ya estuvo en la edición 2024 del festival Redi, el evento más grande para todas las infancias. En aquella oportunidad llegó a Rosario en la misma semana que impulsó la campaña, que busca recaudar 500 mil dólares.

Este año el festival se desarrollará el domingo 17 de agosto en el predio de la exRural de 10 a 18 y espera la llegada de miles de chicos y sus familias.

Por el Vilela

Aunque la campaña la impulsó Maratea, la administración del dinero recaudado estuvo en manos de la Fundación Vilela, encargada de la obra. Es por ello que a medida que ingresaron las primeras donaciones se comenzaron con las obras.

El primer paso se dio en diciembre de 2024 cuando se montó la estructura metálica y se contrató el ascensor camillero. El segundo paso en la construcción comprende los cerramientos, terminaciones, pisos, revestimientos e instalaciones.

El presupuesto oficial es de 611.360.799 pesos. Además del dinero que juntó Maratea, la Fundación Vilela recaudó 30.912.851 pesos y el Municipio también entregó una parte. Ahora, se busca cerrar la donación con el último empuje que permita terminar las obras para comienzos del año próximo.

guardia vilela.png
El Hospital de Ni&ntilde;o V&iacute;ctor J. Vilela

El Hospital de Niño Víctor J. Vilela

Festival Redi

El festival Redi contará con cuatro galpones de actividades interactivas, zonas de juegos y deportes, food trucks, shows en vivo, experiencias sensoriales para los más chicos, y atracciones como bungee, simuladores de autos, planetario, make up, barberos, sector gamer y más.

El show principal estará a cargo de Pim Pau, uno de los fenómenos infantiles más importantes del momento. Además, habrá un invitado de lujo sorpresa: Pity Fernández, de las Pastillas del Abuelo, estará presente para reversionar canciones infantiles y unir generaciones.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de PIM PAU (@pim.pau)

Redi nació en barrio Bella Vista en 2017 como una iniciativa de Paseo de los Patos y sus amigos, con el objetivo de celebrar el Día de las Infancias en el barrio, apostando a la diversión, el encuentro y el espíritu comunitario. Con el paso del tiempo, Redi creció de manera exponencial, convirtiéndose en un festival de gran escala y de proyección nacional, sin perder su esencia cercana y lúdica.

El año pasado, más de 60.000 personas disfrutaron del evento en el mismo predio, con propuestas para todas las edades: inflables gigantes, juegos, espectáculos en vivo y actividades recreativas de todo tipo. El impacto fue tan grande que figuras como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Soledad Pastorutti se sumaron a la convocatoria.

Noticias relacionadas
El aceite en base a cannabis solo está restringido en su elaboración y usos. 

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

El sol estará ausente durante casi todo el día en Rosario, con posibles lluvias aisladas, y el tiempo se presentará inestable.

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

La estación elevadora que Aguas Santafesinas tuvo que reparar en el puente sobre el arroyo Ludueña que divide Rosario de Funes, sobre la continuación de calle Mendoza.

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

La tormenta de Santa Rosa se adelantará y llegará a Rosario la semana que viene.

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Lo último

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), destacó la jornada donde productores y ambientalistas debatirán la transición justa
Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Policiales
Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali
Policiales

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

La Ciudad
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro