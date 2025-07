Las razones del éxito mundial de Ca7riel y Paco Amoroso: "Entró el capitalismo en nuestras venas"

"No entiendo un carajo de nada", reconoció Ca7riel tras la repentina gloria que en seis meses cambió las vidas de estos dos "hermanos" de la infancia

Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero se conocen desde el primer día de clases, cuando aprovecharon el parecido de sus apellidos para asegurar que eran hermanos. La vida los llevó por el camino de la música pero ya convertidos en Ca7riel y Paco Amoroso. El Tiny Desk de octubre pasado los catapultó a la fama y ellos no opusieron resistencia. Fueron al programa de Jimmy Fallon, hicieron una gira vertiginosa por América Latina, Estados Unidos, Europa y Japón, y ahora cosechan elogios. "Los escuché tocar y los amé", afirmó David Lebón. "Todos en Glastonbury salieron entusiasmados, cuando vuelvan van a necesitar un escenario más grande", aseguró el crítico musical Mark Savage, de la BBC. "Es el mejor show que vi", sentenció Anamaria Sayre, productora de Tiny Desk. Ed O'Brien, guitarrista de Radiohead, celebró sus presentaciones. Kendrick Lamar los convocó como teloneros.

"No entiendo un carajo de nada. Yo acabo de viajar por el mundo por primera vez en mi vida. No lo puedo creer", es la respuesta de Ca7riel. Paco Amoroso dijo que este año fue "un 11 sobre 10. De acá, todo para abajo, todo en picada".

Embed

"El Tiny Desk me jodió", canta Ca7riel en su reciente éxito "Impostor", en una clara referencia a las presiones de la industria de la música y el éxito repentino. Anamaria Sayre, presentadora del podcast de música latina Alt.Latino y curadora del Tiny Desk, cuenta que al terminar de grabar el episodio se acercó a ellos para decirles que era "el mejor show que había visto" en sus años como productora del ciclo. "Tienen algo especial. Entienden lo que hacen, saben de música, son inteligentes y chistosos. Pero, sobre todo, son auténticos".

Tras el Tiny Desk, Ca7riel y Paco Amoroso se presentaron en el icónico "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, uno de los programas de televisión más vistos de Estados Unidos, vestidos con trajes sintéticos que imitaban unos cuerpos musculosos. A partir de ahí empezó una gira vertiginosa, con 78 fechas por 28 países y 60 ciudades de Estados Unidos, Europa, América Latina y Japón. Estuvieron en Glastonbury, en el festival danés Roskilde y en el californiano Coachella, donde cantaron junto al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. "Se han convertido en un fenómeno underground potente y en un grupo que es atractivo para latinos y no latinos", dijo Leila Cobo, directora de contenido de música latina de la revista de música de Estados Unidos Billboard.

Para Cobo, la propuesta del dúo argentino es un "outlier", es decir que no se parecen a lo que hacen otros artistas y que no encajan en la norma. "No hacen la música que se consideraría comercial latina de este momento, y su sonido es muy diferente a otra música que también es exitosa", agrega.

Inseparables, como hermanos

Ca7riel y Paco Amoroso se conocieron el primer día de clases, a los 6 años, en la escuela primaria porteña Casilda Igarzabal. "La maestra nos llamaba a todos por su nombre y cuando llegó a nuestros apellidos, nos dimos cuenta de que eran bastante parecidos: Guerreiro y Guerriero. Nos preguntó si éramos hermanos, dijimos que sí solo porque sí. A partir de ese momento, nos hicimos inseparables, somos como hermanos", aseguraron.

Paco llegó a la música a los 6 años a través de sus clases de violín. A los 15, mientras cursaba en el colegio Carlos Pellegrini, se pasó a la batería. Recién en 2021, empezó a probar con su voz.

Ca7riel estudió música en la escuela Juan Pedro Esnaola, un colegio secundario público, creado para que los alumnos de barrios periféricos pudieran cursar su bachillerato y, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades artísticas. "Fui a un colegio que es lo más parecido a Hogwarts: a la mañana teníamos matemática y a la tarde tirábamos trucos de magia. Un colegio con mil pianos y baterías", recordó.

2025-07-10 ca7riel paco amoroso2.jpg

En 2011 crearon la banda de rock progresivo Astor y las Flores de Marte, que se disolvió en 2017. Entonces empezaron sus carreras como solistas y continuaron con colaboraciones con un estilo que combinaba el trap, el hip-hop y la música electrónica. En septiembre del 2018 lanzaron su primera canción, "Piola", que fue seguida por otros simples como "A mí no", "Jala Jala" y "Ouke", que les abrieron un lugar como dúo en la escena musical argentina.

En 2024 presentaron su primer disco de estudio, "Baño María", que les permitió llenar su primer gran estadio y le abrió paso a "Papota", su primer EP. "Ahí cambió todo. Entró el capitalismo en nuestras venas", comentó con ironía Ca7riel. Ambos fueron siempre sinceros al explicar las razones que los impulsaron a cambiar su música: el deseo de vivir de componer y cantar, algo que su banda de rock progresivo no les permitía.

Tal vez la primera prueba de su éxito en Internet fueron las 76 millones de reproducciones del video de Paco en las sesiones del productor argentino Bizarrap, que se transmiten por su canal de YouTube de 22,6 millones de suscriptores y es la plataforma en la que Shakira presentó su "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Ambos suelen decir que, si artistas como Bizarrap, Duki o Wos no hubieran abierto el camino del freestyle y el trap en Argentina, quizás no habría ocurrido la expansión de tantos otros proyectos. "Yo solamente le di el canal, le di el medio para que muestre el tremendo talento que tiene. El pibe es un crack", comentó Bizarrap.

Música y estética

La propuesta musical de Ca7riel y Paco Amoroso parece estar integrada de múltiples capas, que es lo que les permite ampliar su alcance y llegar a una audiencia mucho más diversificada y masiva. En la superficie, avanzan con melodías ligeras que les permite conectar con un tipo de público que agradece la diversión en sus temas. Mientras en el interior, bucean por sonidos que recuerdan a los grandes íconos del rock argentino así como a los clásicos del pop y del funk.

Para que el contenido circule debe ser entretenido y, en gran medida, estético. Por eso, trabajan con la Negra Negra, la arriesgada y talentosa vestuarista que le imprime al proyecto artístico una identidad visual propia que incluye chalecos inflables amarillos, remeras con sus caras con filtros de Instagram y muchos lentes. "Ella es lo máximo. Nos entendió, hay algo en el humor que tiene que nos ayuda a construir la propuesta visual de lo que queremos contar", comentó Ca7riel.

Anamaria Sayre destacó que "pocos artistas pasaron por una explosión como la de Ca7riel y Paco Amoroso. No creo que sea fácil navegar el hecho de haber estado tanto tiempo fuera de la industria y, en tan poco tiempo, pasar a ser parte de ella".

2025-07-10 ca7riel paco amoroso3.jpg

Ellos están conscientes de la explosión y la onda expansiva. "Jugamos con la idea de las consecuencias de nuestra actuación en Tiny Desk y los desafíos que enfrentamos después", dijeron, y añadieron: "Los productores musicales se nos acercaron para vendernos todo tipo de cosas si seguíamos el manual: aprender inglés, escribir estribillos y canciones pegadizas, ir más al pop, cambiar nuestra imagen e ir al gimnasio".

La revista Rolling Stone los llamó "el futuro de la música" y Billboard, un medio reconocido globalmente por ser una referencia en materia de rankings, incluyó a "Papota" en la lista de los 25 mejores álbumes de música latina del año. "Es ingenioso, atrevido, necesario y de lo más original del 2025", describieron los editores de la revista. Leila Cobo destacó que tienen un sonido "comercial pero sofisticado. Y precisamente creo que eso que los diferencia los ha hecho sobresalir".

"El dúo argentino que subvierte el machismo", tituló el medio británico The Guardian, luego de ver sobre el escenario a media docena de hombres bronceados y fibrosos, con letras que parecen derribar los estereotipos de la rivalidad masculina y un cierre de show con Ca7riel y Paco besándose en la boca.

Todo apunta a que Ca7riel y Paco Amoroso no están de paso. La autenticidad de su propuesta artística la sostienen en su dominio de la música, la sátira justa y su sensibilidad para leer la época.