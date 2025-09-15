Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich La exganadora de "Gran Hermano" tendrá un hijo con el exgobernador tucumano, quien cumple una condena de 16 años por abuso sexual bajo arresto domiciliario 15 de septiembre 2025 · 15:15hs

Marianela Mirra y Alperovich están conviviendo

Luego de semanas de rumores y especulaciones, la periodista Laura Ubfal confirmó en su portal que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el exgobernador de Tucumán. La exganadora de "Gran Hermano" despejó todas las dudas al escribirle directamente a su amigo y excompañero de reality, Gastón Trezeguet: “Estoy esperando un bebé de José”, habría expresado en un mensaje privado.

Alperovich, de 70 años, volverá a ser padre mientras cumple una condena de 16 años por abuso sexual. El exmandatario se encuentra bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero, donde convive con Mirra.

La relación entre ambos tuvo varios capítulos mediáticos y momentos de exposición pública. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, le confesó Marianela a Trezeguet, en alusión a las veces que fue fotografiada ingresando a visitar al exgobernador cuando estaba detenido.

El embarazo de Marianela Mirra Según trascendió, el embarazo se concretó gracias a un tratamiento de inseminación artificial, una decisión que la pareja habría tomado en conjunto.

>> Leer más: Marianela Mirra se separó de José Alperovich y explicó los motivos: "Hasta acá llegué" En paralelo, salió a la luz una foto exclusiva que muestra por primera vez a Mirra y Alperovich en su convivencia actual en Puerto Madero, lo que terminó de confirmar la noticia que ya circulaba en redes y programas de espectáculos. 2025-05-12 marianela mirra.jpg