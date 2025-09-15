De Rosario al mundo: Fito Páez estrenó su Tiny Desk En el famoso ciclo de conciertos, el músico compartió varios de sus clásicos y un tema de su más reciente disco 15 de septiembre 2025 · 09:54hs

Fito Páez es el protagonista de un nuevo Tiny Desk, el famoso ciclo de conciertos íntimos realizado por NPR Music. El rosarino había anunciado su participación el domingo a través de un video en redes sociales desde el reconocible set ubicado en Washington DC. "Bueno, estamos en el Tiny, llegando, en nada. ¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!", dijo el músico, generando expectativa.





El concierto se estrenó finalmente este lunes. "Qué honor recibir a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk para empezar el Mes de la Música Latina", apuntaron desde NPR en la descripción. La participación del rosarino se da en un ciclo especial denominado "El Tiny".





"En 1984, Páez lanzó su disco debut un año después del fin de la dictadura, uniéndose a la ola de rock en español que estaba crecienco en Argentina. Sus letras eran incisivas entonces y resuenan hasta ahora. En este set, su reconocida capacidad narrativa está a la vista, al igual que su conexión con la audiencia. Páez retoma clásicos de comienzos de los noventa, como 'A rodar mi vida' y 'Mariposa Tecknicolor', pero también toca su nueva canción retrospectiva 'Sale el sol'. El cierre se siente como una vuelta a casa con una versión de 'Circo Beat' que se engancha con el final 'Tercer Mundo', con una actualización de la letra para el 2025", agregaron.

Embed - Fito Páez: Tiny Desk Concert >> Leer más: Fito Páez volvió con un disco que va desde lo fantástico a lo cotidiano

A Fito lo acompañan los sospechosos de siempre: Juani Agüero en guitarra, el rosarino Vandera también en guitarra, Diego Olivero en bajo, Juan Absatz en teclado, Emme en coros, Gastón Baremberg en batería, Alejo von der Pahlen en trompeta, Ervin Stutz en saxofón y Santiago Benítez en trombón. Páez no es el primer rosarino en sumarse al fenómeno global del Tiny Desk. Nicki Nicole tuvo su participación en el 2021 con una edición "Home", ya que había restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19. El show íntimo de la cantante suma casi 30 millones de visualizaciones. El Tiny Desk Los shows de Tiny Desk son un ciclo de conciertos íntimos y a veces acústicos que nacieron en 2008. Los artistas tocan junto al escritorio de Bob Boilen, el presentador del programa "All Songs Considered" de la NPR Music, en Washington, en un formato acogedor y cálido donde se prioriza la calidad sonora. Los videos de los conciertos se suben a YouTube y han alcanzado millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno global. Allí el público de todas partes del mundo disfrutó de artistas como Adele, Mac Miller, Dua Lipa, Sting & Shaggy, Taylor Swift, Alicia Keys, Justin Bieber Los argentinos no se quedaron atrás y tuvieron su participación en estos ciclos. Estuvieron presentes en los conciertos organizados por NPR Music Juana Molina, Nathy Peluso y CA7RIEL & Paco Amoroso, estos últimos con un éxito arrollador que les abrió la puerta a mercados internacionales: ya suman 42 millones de visualizaciones y están en el top ten de los más vistos en el mundo, superando a artistas consagrados como Adele, Harry Styles, Coldplay y Billie Eilish.