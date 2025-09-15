La Capital | Zoom | Tiny Desk

De Rosario al mundo: Fito Páez estrenó su Tiny Desk

En el famoso ciclo de conciertos, el músico compartió varios de sus clásicos y un tema de su más reciente disco

15 de septiembre 2025 · 09:54hs
Fito Páez estrenó su concierto en el famoso ciclo de Tiny Desk con varios clásicos y un tema del su último disco

Fito Páez estrenó su concierto en el famoso ciclo de "Tiny Desk" con varios clásicos y un tema del su último disco

Fito Páez es el protagonista de un nuevo Tiny Desk, el famoso ciclo de conciertos íntimos realizado por NPR Music. El rosarino había anunciado su participación el domingo a través de un video en redes sociales desde el reconocible set ubicado en Washington DC. "Bueno, estamos en el Tiny, llegando, en nada. ¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!", dijo el músico, generando expectativa.

El concierto se estrenó finalmente este lunes. "Qué honor recibir a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk para empezar el Mes de la Música Latina", apuntaron desde NPR en la descripción. La participación del rosarino se da en un ciclo especial denominado "El Tiny".

"En 1984, Páez lanzó su disco debut un año después del fin de la dictadura, uniéndose a la ola de rock en español que estaba crecienco en Argentina. Sus letras eran incisivas entonces y resuenan hasta ahora. En este set, su reconocida capacidad narrativa está a la vista, al igual que su conexión con la audiencia. Páez retoma clásicos de comienzos de los noventa, como 'A rodar mi vida' y 'Mariposa Tecknicolor', pero también toca su nueva canción retrospectiva 'Sale el sol'. El cierre se siente como una vuelta a casa con una versión de 'Circo Beat' que se engancha con el final 'Tercer Mundo', con una actualización de la letra para el 2025", agregaron.

Embed - Fito Páez: Tiny Desk Concert

>> Leer más: Fito Páez volvió con un disco que va desde lo fantástico a lo cotidiano

A Fito lo acompañan los sospechosos de siempre: Juani Agüero en guitarra, el rosarino Vandera también en guitarra, Diego Olivero en bajo, Juan Absatz en teclado, Emme en coros, Gastón Baremberg en batería, Alejo von der Pahlen en trompeta, Ervin Stutz en saxofón y Santiago Benítez en trombón.

Páez no es el primer rosarino en sumarse al fenómeno global del Tiny Desk. Nicki Nicole tuvo su participación en el 2021 con una edición "Home", ya que había restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19. El show íntimo de la cantante suma casi 30 millones de visualizaciones.

El Tiny Desk

Los shows de Tiny Desk son un ciclo de conciertos íntimos y a veces acústicos que nacieron en 2008. Los artistas tocan junto al escritorio de Bob Boilen, el presentador del programa "All Songs Considered" de la NPR Music, en Washington, en un formato acogedor y cálido donde se prioriza la calidad sonora.

Los videos de los conciertos se suben a YouTube y han alcanzado millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno global. Allí el público de todas partes del mundo disfrutó de artistas como Adele, Mac Miller, Dua Lipa, Sting & Shaggy, Taylor Swift, Alicia Keys, Justin Bieber

Los argentinos no se quedaron atrás y tuvieron su participación en estos ciclos. Estuvieron presentes en los conciertos organizados por NPR Music Juana Molina, Nathy Peluso y CA7RIEL & Paco Amoroso, estos últimos con un éxito arrollador que les abrió la puerta a mercados internacionales: ya suman 42 millones de visualizaciones y están en el top ten de los más vistos en el mundo, superando a artistas consagrados como Adele, Harry Styles, Coldplay y Billie Eilish.

Noticias relacionadas
Celeste Cid respondió a las críticas por su apareincia física

Celeste Cid respondió a las críticas por su apariencia: "No está permitido envejecer"

El elenco del éxito de Netflix Adolescencia en los Premios Emmy

Premios Emmy 2025: lista completa de todos los ganadores de la gala

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un grave siniestro vial a bordo de su moto

Leve mejoría: cómo es la salud de Thiago Medina, el exparticipante de "Gran Hermano"

El destacado ilusionista argentino Adrián Lacroix pasó por BrindisTv en anticipo a su presentación en Rosario el próximo 19 de septiembre

Adrián Lacroix, el mago argentino que deslumbró a Copperfield y Blaine, llega a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Lo último

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Por qué la serie The Pitt fue la gran ganadora de los premios Emmy

Por qué la serie "The Pitt" fue la gran ganadora de los premios Emmy

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

El presunto narcotraficante trató de escapar durante el allanamiento realizado en un departamento donde su esposa cumple prisión domiciliaria

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero
LA CIUDAD

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
POLICIALES

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Ovación
Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Ovación

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Newells comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Policiales
Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

La Ciudad
El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico
POLICIALES

El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo