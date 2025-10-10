La Capital | Zoom | rumores

Qué dijo Dai Fernández sobre los rumores de romance que la vinculan a Nico Vázquez

Tras su separación con Gime Accardi, una periodista aseguró que el actor estaría en pareja con su coestrella de "Rocky". Pero la actriz dijo algo diferente

10 de octubre 2025 · 11:28hs
¿Nico Vázquez y Dai Fernández están en pareja? El rumor corrió fuerte enl as últimas horas. Luego de su inesperada y muy comentada separación con Gime Accardi, comenzaron a circular versiones de que el actor estaría por blanquear su nuevo romance con su compañera de elenco de "Rocky".

Consultada sobre la situación, Fernández desmintió estar en pareja con el actor. De hecho, pidió a la prensa que “no metan mugre donde no la hay”.

“No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, remarcó en diálogo con LAM.

La actriz, quien se separó hace poco, analizó cómo vive este momento y cómo enfrenta los insistentes rumores que la vinculan a su compañero en el escenario. “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro”, dijo.

Aprovechó, además, para valorar a quienes tiene a su lado: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”.

Y dijo que fue, precisamente, a través de su familia y sus amigos que se enteró de los rumores. “Mamá me mandó (mensajes) y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”, insistió.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a un futuro romance: “Y si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a enterar”

El final de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Cabe recordar que en julio de 2025 Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron separarse tras 18 años juntos. En aquel momento, en un comunicado conjunto, los protagonistas expresaron: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

Luego del anuncio, pasó de todo: las redes sociales y los medios de comunicación estallaron con especulaciones y rumores que vinculan a los protagonistas con diferentes nombres de figuras del medio e incluso se comenzaron a viralizar videos virales y declaraciones cruzadas que encendieron la polémica. Y, aunque inicialmente los involucrados aseguraron que la decisión había sido “en buenos términos y sin terceros en discordia”, luego fue la propia Gimena Accardi reconoció públicamente una infidelidad y pidió disculpas públicamente por su error.

Por qué circula el rumor de romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Fue la periodista Paula Varela quien reveló en el programa "Intrusos" (América TV) que Nico Vazquez estaría por confirmar su noviazgo con su Dai Fernández.

“En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance”, aseguró la panelista. Luego, agregó: “Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe”.

Varela confirmó que Fernández ya lo habría contado en su círculo íntimo, y “que en breve vendrá el blanqueo, porque no da para mas tenerlo oculto”.

Cabe recordar que la actriz fue señalada como una de las posibles terceras en discordia cuando se dio a conocer la noticia de que Gimena Accardi y Nico Vazquez se habían separado. En este sentido, la periodista aclaró: “Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi”.

Fue en ese momento cuando Marcela Tauro, conductora del ciclo sumó: “La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

Quién es Dai Fernandez

Dai Fernández es una actriz con larga trayectoria pero perfil bajo de 37 años. Comenzó a trabajar con Nico Vázquez cuando le tocó reemplazar a Julieta Nair Calvo en su obra de teatro "Tootsie".

Luego fue seleccionada por el actor para interpretar uno de los personajes protagónicos de la obra "Rocky", específicamente a la pareja del boxeador. Cabe destacar que en las últimas horas la periodista Paula Varela dio a conocer que Fernández, se separó de su novio Gonzalo Gerber.

image

