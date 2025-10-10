Las semifinales de Copa Argentina tienen fecha: ¿se juega en el Gigante?

Este viernes la cuenta oficial de la Copa Argentina comunicó la fecha para las dos semifinales del torneo que tienen como protagonistas a River e Independiente Rivadavia, por un lado, y Belgrano ante Argentinos Juniors del otro. Los organizadores están barajando sedes y el Gigante de Arroyito pica en punta para recibir a uno de los partidos.

El torneo más federal del fútbol profesional argentino entró en su etapa de definición. Luego de un extenso año el Millonario, la Lepra mendocina, el Pirata y el Bicho llegaron a la recta final con posibilidad de coronarse por primera vez o repetir el título, como es el caso de River que ya fue campeón en 2016, 2017 y 2019.

Argentinos Juniors , por su parte, fue semifinalista en 2014, perdiendo con Central por 5 a 0, y en 2021, que cayó ante Boca que posteriormente sería campeón . Otro que repite semifinal es Belgrano , que en 2016 alcanzó esta fase y quedó eliminado en manos de el Canalla. En tanto, Independiente Rivadavia es la primera vez que llega a esta instancia definitoria.

A través de su cuenta oficial de X, Copa Argentina oficializó que los partidos se disputarán la tercera semana de octubre, coincidente con el fin de semana sin actividad por las elecciones legislativas a nivel nacional.

En primera instancia, la semifinal entre Belgrano y Argentinos Juniors se jugará el jueves 23 de octubre con hora y sede a definir. El Pirata llegó a semis tras derrotar a Newell's por 3 a 1, mientras que el Bicho le ganó a Lanús por 1 a 0.

Del otro lado de la llave, Independiente Rivadavia y River se medirán el viernes 24 con sede y hora a definir. La Lepra mendocina, dirigida por el ex-Newell's, Alfredo Berti, venció 3 a 1 a Tigre para llegar a esta instancia, en tanto, el Millonario se impuso ante Racing en el Gigante de Arroyito por 1 a 0.

¿Dónde se juega?

Aunque la Copa Argentina aún no oficializó las sedes donde se disputará cada encuentro por las semifinales. De todas formas, ya hay rumores, y hasta confirmaciones de los organismos de seguridad provinciales, de qué estadios abrirán sus puertas.

Para River e Independiente Rivadavia de Mendoza estaría todo claro. “Confirmado, va a ser en el Estadio Mario Alberto Kempes el 24 de octubre, a las 21. Aquellos que se preocuparon por el campo de juego, quédense tranquilos: no hay partidos por los próximos días y el Kempes va a estar en excelentes condiciones”, aseguró Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.

En torno al otro duelo hay más alternativas, porque si bien estaba todo encaminado para que se juegue en Rosario, más precisamente en el Gigante de Arroyito, Belgrano tiene sus reparos.

Sobre la hinchada del Pirata existe una sanción en Santa Fe para ingresar a los estadios dentro del territorio portando banderas o instrumentos musicales como bombos o de viento. A los fanáticos del equipo cordobés se le impuso esta pena por utilizar pirotecnia en anteriores partidos disputados en la provincia. “De no levantarse la sanción que fue impuesta para los hinchas, no aceptaremos jugar en Rosario. Si la misma se retracta, no habría inconvenientes; de lo contrario seguiremos trabajando en busca de sedes alternativas”, expresaron desde Belgrano.

En caso de que no sea Rosario aparece la posibilidad de jugar en San Nicolás o La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis). Junín quedó descartado ya que el viernes 24, Central completará su partido ante Sarmiento en la localidad del norte de la provincia de Buenos Aires.

El Gigante a disposición

“Se jugará el 23 de octubre en Rosario”, dijo el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Sus declaraciones se dieron días antes de confirmarse oficialmente la fecha y parecen confirmar una situación que en Copa Argentina aún no se animan.

En la misma línea habló Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Santa Fe, que aseguró que Belgrano tendrá lugar en el Gigante de Arroyito en la popular de Génova y la Platea del río Paraná, con espacio para 12.800 mil y 8 mil hinchas, respectivamente, confió en Última Jugada por Canal Showsport de Córdoba. Además, confirmó que la organización preguntó por el estadio de Central y sentenció: “Dimos el OK. En caso de que lo confirmen, no van a poder ingresar banderas, tirantes ni instrumentos”.