Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Tras la goleada a Nigeria en cuartos de final, el equipo dirigido por Diego Placente busca meterse en semifinales de la Copa del Mundo

10 de octubre 2025 · 09:51hs
Mateo Silvetti

Mateo Silvetti, ex-Newell's y actual jugador de Inter Miami, marcó uno de los tantos en el triunfo de la selección argentina frente a Nigeria.

La selección argentina sub-20 goleó 4 a 0 este miércoles a Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, y logró avanzar a cuartos de final, algo que no hacía desde 2011. Y ahora el equipo Albiceleste intentará conservar el mote de candidato y buscar la gloria en la categoría.

En el Nacional Julio Martinez Pradanos, el equipo argentino se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegaba a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final con México, que viene de eliminar nada menos que a Chile.

¿Cuándo se juega Argentina vs México?

El partido entre la Argentina y México por los cuartos de final del Mundial de Chile se jugará este sábado, a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

El vencedor de este encuentro enfrentará en semifinales al ganador de España y Colombia.

Cómo ver en vivo Argentina-México

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

