"Puan" fue la gran ganadora y Guillermo Francella se llevó el Martín Fierro de Oro

En su discurso, el actor agradeció a Luis Ventura, el presidente de Aptra, por la iniciativa de organizar esta premiación por primera vez. "Hemos hablado mucho esta noche todos, me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante. Siento con el alma lo del público", sostuvo. "Creo que he trabajado con todos... Tener esta distinción me llena el alma, es un mimo al corazón", dijo para cerrar la ceremonia en una noche llena de emociones.