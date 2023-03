Premios Oscar 2023: dónde ver todas las películas nominadas y cuáles son las favoritas

“Todo en todas partes al mismo tiempo” (“Everything Everywhere All at Once”) : la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert (conocidos como “los Daniels”) revolucionó esta entrega al cosechar once nominaciones y convertirse así en una de las mayores candidatas. En disonancia con el tipo de películas que históricamente ha celebrado la Academia, esta es la historia de una familia de migrantes asiáticos contada en clave de fantasía, a partir de un viaje psicodélico por el multiverso y un despliegue visual inédito. Deudas fiscales, problemas maritales y conflictos entre madre e hija son algunos de los conflictos que se resolverán a través movimientos abruptos entre universos paralelos. Entre las candidaturas del filme, se destaca la histórica nominación de Jamie Lee Curtis a Mejor Actriz de Reparto, la de Michelle Yeoh, favorita a quedarse con el premio a Mejor Actriz Protagónica, y la de Ke Huy Quan, posible ganador de la categoría Mejor Actor de Reparto. Además, es una sólida competidora por el máximo galardón de la noche. Puede alquilarse por 48 horas en Flow (por la módica suma de $68), en YouTube o Google Play por $550 y en Apple TV por cinco dólares.

Everything Everywhere All at Once (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

“Los espíritus de la isla” (“The Banshees of Inisherin”): la película del irlandés Martin McDonagh suma nueve nominaciones. Entre las más relevantes, se cuenta la del propio McDonagh por Mejor Guión Original, favorito para la categoría. Además, Colin Farrel es candidato a quedarse con el premio a Mejor Actor Protagónico para la cual también suena fuerte el nombre de Brendan Fraser por “La Ballena” (“The Whale”). Fiel al estilo único del director, que tiene la capacidad de contar historias difíciles con un sentido del humor ácido y preciso, “Los espíritus de la isla” es una historia pequeña y simple, pero espesa: en la isla irlandesa de Inisherin, durante la Guerra Civil de comienzos del Siglo XX, dos amigos tiene un conflicto tan simple y espeso: uno (Brendan Gleeson, magistral y nominado como Mejor Actor Protagónico) no quiere ver más al otro (Colin Farrell).

Tuvo su paso por los cines nacionales entre enero y febrero pero actualmente ya no está en cartelera comercial. Ahora, queda esperar su aparición en algún streaming o su reprogramación en algunas salas según su suerte en los Oscars.

Los Espíritus de la Isla | Tráiler Oficial | Subtitulado

“Los Fabelman” (“The Fabelmans”): dirigida por ni más ni menos que Steven Spielberg, es otra de las candidatas con siete nominaciones. Entre las posibles consagraciones, el filme corre de atrás como favorita a “Todo en todas partes al mismo tiempo” en las categorías Mejor Película y Mejor Director (Spielberg suma así su novena nominación en esta categoría, que ya ganó en 1993 por La lista de Schindler y en 1998 por Salvando al soldado Ryan). Esta es la película donde el director (que también la guionó, junto a Tony Kushner) se animó por fin a lo explícitamente autobiográfico, y que cuenta la historia de cómo un niño se enamora del cine mientras crece en medio de una familia progresivamente en crisis.

Se encuentra en cartelera, pero hay que apurarse. En Rosario, está disponible en sólo una sala.



LOS FABELMAN | Trailer oficial subtitulado (HD)

“Top Gun: Maverick”: dirigida por Joseph Kosinski, la secuela de la mítica película protagonizada por Tom Cruise y suma seis nominaciones. En esta nueva entrega, que llega 36 años después de la original (Top Gun, 1986, dirigida por el fallecido Tony Scott), el capitán Pete "Maverick" Mitchell (Cruise), ya veterano, deberá entrenar a un grupo de élite de aviadores para una misión particularmente compleja y peligrosa en Medio Oriente. Al igual que la primera, “Top Gun: Maverick” se destaca por las impresionantes secuencias de acción ejecutadas a la vieja usanza: sin efectos especiales y con Cruise siendo su propio doble de riesgo. Entre tanta pantalla verde y CGI, volver al artilugio cinematográfico es un valor agregado. Además, la canción original "Hold My Hand" que Lady Gaga escribió para la película, está nominada a Mejor Canción Original (aunque no es favorita).

Puede verse en las plataformas Star+ y Paramount+.



Top Gun: Maverick | NUEVO Tráiler oficial (2022) SUBTITULADO - Tom Cruise

“Sin novedad en el frente” (“All Quiet on the Western Front”): el film alemán dirigido por Edward Berger suma nueve nominaciones. Además de ser candidata a Mejor Película, compite para Mejor Película Internacional contra “Argentina, 1985” y lamentablemente es la favorita. Basada en la novela homónima de 1929 escrita por Erich Maria Remarque, cuenta la historia de un joven soldado que se enfrenta a la cruda realidad de la Primera Guerra Mundial. Un dato curioso es que la primera adaptación cinematográfica del mismo libro, con el mismo título pero estrenada en 1930, se quedó con el Oscar a Mejor Película en aquel momento.

Puede verse en Netflix.

Sin novedad en el frente | Avance oficial | Netflix

“Elvis”: la biopic del Rey del Rock and Roll cosecha ocho nominaciones. Además de ser firme candidata en categorías como Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje, el joven Austin Butler es otro de los favoritos a quedarse con la estatuilla de Mejor Actor Protagónico.

Está disponible en HBO Max. También puede alquilarse en YouTube por $519,10.



ELVIS | Tráiler Oficial

“Tár”: la película de Todd Field, protagonizada por Cate Blanchett, está nominada en seis categorías. Junto a Michelle Yeoh, Blanchett es favorita a quedarse con el premio a Mejor Actriz Protagónica (el cual ya ganó en 2014 por “Blue Jasmine” de Woody Allen). La australiana suma así ocho nominaciones como actriz (y dos Oscars en su haber, dado que también ganó Mejor Actriz de Reparto en 2005 por “El aviador”). Tár es un drama con tintes de thriller que sigue la historia de la ficticia Lydia Tár, una condecorada directora de orquesta que se ve envuelta en un escándalo mediático por acoso sexual y abusos de poder.

"Tár" tuvo paso reciente por los cines rosarinos, pero ya está fuera de cartel y queda esperar su aparición en plataformas.

TÁR | Tráiler Oficial 1

“Avatar: El camino del agua” (“Avatar: “The Way of Water”): la segunda entrega de lo que ya promete ser una saga liderada por James Cameron (“Titanic) está nominada a cuatro premios, incluida Mejor Película. Sin embargo, la secuela de Avatar (que acumuló nueve premios en los Oscars de 2009) es candidata apenas en rubros técnicos como Mejores Efectos Visuales. En esta nueva iteración de la historia, Jake Sully y Ney'tiri formaron una familia, pero deben abandonar su hogar ante la aparición de una antigua amenaza.

La superproducción de Disney está en cartelera. En Rosario, puede verse en cuatro salas, en versión 2D, 3D, 4D, doblada y subtitulada.



Avatar: El Camino del Agua | Tráiler Oficial | Subtitulado

“El triángulo de la tristeza” (“Triangle of Sadness”): la película del sueco Ruben Östlund es candidata a tres premios de la Academia, incluidos Mejor Película y Mejor Director. A pesar de que el filme viene de ganar la prestigiosa Palma de Oro en el último Festival de Cannes, no parece tener grandes chances de salir victoriosa de la ceremonia de los Oscars. En una fina crítica al mundo de lujos y privilegios, y bajo el particular estilo narrativo de Östlund, “El triángulo de la tristeza” sigue a una pareja de influencers invitada a un crucero de lujo que se verá en medio de una tormenta brutal.

Puede verse en Amazon Prime Video.



EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA | TRÁILER OFICIAL SUBTITULADO

“Ellas hablan” (“Women Talking”): la película escrita y dirigida por Sarah Polley es candidata a dos premios, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado (para la cual es favorita). Las mujeres que integran una colonia religiosa menonita negocian con su fe y su pertenencia a la comunidad tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales.

Podrá verse en cines desde el próximo jueves 9 de marzo.



ELLAS HABLAN | TRÁILER OFICIAL SUBTITULADO

Además de las diez nominadas a Mejor Película, hay otros filmes en categorías destacadas que pueden verse online y en salas antes de la ceremonia.

“Argentina 1985”: la película de Santiago Mitre sobre el juicio a las Juntas Militares concentra toda la ilusión del pueblo argentino para esta entrega de los Oscars. Está disponible en Amazon Prime Video. Además, con excusa de la inminencia de los Oscars, la película volvió a programarse en algunas salas de la ciudad y es una gran oportunidad para verla en pantalla grande antes de una posible consagración. Esta semana, puede verse en el cine El Cairo el jueves 9 y viernes 10 a las 18hs,el sábado 11 a las 20.30, y el domingo 12 a las 22.30 (con la ceremonia en vivo pero probablemente con el resultado de la categoría en cuestión ya conocido)

Argentina, 1985 | Tráiler oficial

“Pantera Negra: Wakanda por siempre” (“Black Panther: Wakanda Forever”): la secuela del éxito de Marvel llega a los Oscars con cinco nominaciones. Aunque la mayoría son en categorías técnicas, la secuela de “Pantera Negra” (2018) podría quedarse con un premio importante. Es que la actriz Angela Bassett, que en el film interpreta a la reina Ramona de Wakanda, es favorita a quedarse con el premio a Mejor Actriz de Reparto. Bassett, de ya había sido nominada a un Oscar en 1994 por interpretar a Tina Tuner en la biopic “What’s Love Got to Do with It?”.

Puede verse en Disney+.



Pantera Negra: Wakanda Por Siempre | Tráiler Oficial | Subtitulado

"Rubia" (“Blonde”): la biopic de Marilyn Monroe dirigida por Andrew Dominik desató polémica por su . El lado bueno es que le valió a la española Ana de Armas su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagónica y su consagración definitiva en Hollywood.

Está disponible en Netflix.



Rubia | Tráiler oficial | Netflix

“La Ballena” (“The Whale”): la nueva película de Darren Aronofsky es una de las más comentadas de la temporada de premios. Por un lado, por el debate que suscitó en torno a la representación de la gordura. Además, significó el regreso triunfal a las pantallas de Brendan Fraser (que se mantuvo alejado de la actuación durante más de una década tras sufrir acoso sexual por parte de un productor), que está nominado a Mejor Actor Protagónico y es un sólido candidato al premio. “La Ballena” cuenta la historia de un profesor de literatura ermitaño y con sobrepeso, que intenta restablecer el contacto con su hija (interpretada por Sadie Sink, conocida por su rol como Max en "Stranger Things").

Desde el 2 de marzo, puede verse en cines. En Rosario, está disponible en cinco salas, en versión doblada y subtitulada.



The Whale (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

“Aftersun”: la celebrada ópera prima de la británica Charlotte Wells le valió a Paul Mescal (que conquistó al público en la serie “Normal People”) su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. La película, que cosechó nominaciones y triunfos en galardones enfocados al cine independiente (arrasó en los British Independent Film Award), cuenta con sensibilidad única las vacaciones entre un padre divorciado (Mescal) y su hija de diez años. El dato cinéfilo es que la directora mencionó entre sus referencias e inspiraciones para hacer "Aftersun" al premiado documental argentino "El silencio es un cuerpo que cae", de Agustina Comedi.

Está disponible en Mubi. Para verla en pantalla grande, hay que prestar atención a la cartelera semanal del cine El Cairo, que la programó en múltiples ocasiones.

Aftersun | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

“Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (“Glass Onion: A Knives Out Mystery”): la nueva película de Rian Johnson en la saga de “Knives Out” (2019) está nominada a Mejor Guión Adaptado (también de autoría de Johnson). Aunque es posible que pierda contra la favorita de la categoría “Ellas Hablan”, la candidatura al Oscar es una buena excusa para sintonizar en streaming esta entretenida peli. Otra vez rodeado de un elenco estelar, el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es inesperadamente invitado a la isla de un billonario tecnológico donde deberá resolver un crimen igualmente inesperado. Un dato curioso es que el filme que abre la saga, “Knives Out” había sido nominado en la ceremonia del 2020 a Mejor Guión Original. Por una extraña regla de la Academia, las secuelas compiten siempre en Mejor Guión Adaptado.

Puede verse en Netflix.



Glass Onion: Un misterio de Knives Out | Tráiler oficial | Netflix

Si el plan es prepararse para los Oscars en familia, también hay opciones, cortesía de la a veces subestimada categoría Mejor Película Animada. Dos grandes películas para grandes y chicos están disponibles en streaming.

“Red” (“Turning Red”): este exitazo de Disney en el 2022 cuenta la historia de una niña que, al entrar en la pubertad, descubre que se convierte en un panda rojo gigante ante cualquier alteración hormonal (en una brillante representación de la menstruación).

Puede verse en Disney+.



Red | Tráiler Oficial | Doblado

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”: la versión del director mexicano (ganador del Oscar a Mejor Director por “La forma del agua”) del clásico infantil, es la favorita a quedarse con su categoría. Puede verse en Netflix.