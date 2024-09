Premios Emmy 2024: todos los ganadores y los mejores momentos de la ceremonia

Los Premios Emmy celebraron su 76ª edición con momentos históricos para la industria. Entre las series más premiadas están "The Bear", "The Crown" y "True Detective"

Los actores mexicanos, Gael García Bernal y Diego Luna, decidieron presentar a los nominados hablando en español, un gesto que sorprendió a todos. Ambos artistas, con reconocido trayecto en el cine internacional, mencionaron que fueron invitados para ayudar a incrementar la audiencia del evento: “Nos dijeron que los Emmys perdieron parte de la audiencia así que Diego y yo decidimos hacer algo para quitar las fronteras”, expreso García Bernal.

Seguidamente, Diego Luna saludó al público e hizo especial énfasis en aquellos de habla hispana: "Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a los Emmys”, comenzó Luna. “Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país", agregó.

John Leguizamo dedicó un discurso para los latinos

John Leguizamo.jpg

El actor conocido por su papel en "The Menu", destacó los logros de la industria en cuanto a la diversidad. Resaltó que este año hubo una mayor representatividad, principalmente entre los nominados de origen latino.

No dudo en expresar su visión crítica acerca de los papeles estereotipados que reciben los latinos en Hollywood, mencionando roles que limitan el desempeño actoral, como; los “amantes latinos”, “criadas” y “pandilleros”. Luego hizo un recuento de personajes latinos interpretados por actores no latinos, como Al Pacino en el papel del gángster cubano Tony Montana en Scarface y Natalie Wood como María en West Side Story.

Leguizamo manifestó que en los últimos años se convirtió en un vocero sobre la inclusión y que anteriormente había optado por el silencio, pero esa estrategia no había contribuido a un cambio. "Empezar a quejarse, tomar acciones más visibles e incluso invertir en anuncios para llamar la atención sobre el problema, fue crucial para ver cualquier avance”, declaró.

En ese sentido, señaló que la lista de nominados de este año era la prueba de que había un progreso, pero que todavía faltan más grupos por ser incluidos, como los afroamericanos, asiáticos, judíos, árabes, LGBTQ+ y personas con discapacidades. “Lo que veo esta noche me hace casi feliz y ciertamente menos enojado”, agregó.

Nava Mau, una de las actrices transgénero nominada de la noche

Nava Mau.jpg

Nava Mau, fue una de las nominadas como mejor actriz de reparto en una miniserie. La actriz transgénero vivió una noche histórica y las lágrimas no faltaron. Junto con Laverne Cox, entrevistadora del medio E! protagonizaron uno de los momentos más emocionantes. Al encontrarse, Cox expresó su orgullo y admiración como miembro de la comunidad LGBTQ+.

Mau habló de lo mucho que significaba para ella esta nominación y declaró: “Lo que hemos estado luchando como comunidad es para poder contar historias que salen del corazón y tienen una base humana, porque eso es lo que somos como personas trans. Somos humanos, ante todo, y creo que eso es lo más importante que hay que celebrar sobre ‘Baby Reindeer’”.

La entrevistadora recordó su propia nominación en los Emmys de 2015, cuando se convirtió en la primera persona abiertamente trans en ser nominada a un premio en actuación. Y le expresó a Nava Mau su emoción “Han pasado diez años y yo no fui la última. Eres la cuarta y la primera en esta categoría”.

El gesto simbólico de D’Pharaoh Woon-A-Tai

actor indigena.jpg

D’Pharaoh Woon-A-Tai tiene 22 años y es el primer actor indígena nominado a una categoría principal de actuación en los Emmy, por su rol en "Reservation Dogs". El joven llevó en su rostro la marca de una mano roja pintada sobre su boca. La pintura representa el movimiento MMIW (Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, por sus siglas en inglés) un símbolo en memoria de aquellas mujeres desaparecidas y que sus voces no son escuchadas. También como denuncia al silencio de los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad.

Todos los ganadores en todas las categorías

Mejor Actor Principal en una Serie Dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Caballos lentos)

Hiroyuki Sanada (Shgun) - GANADOR

Dominic West (The Crown)

Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shgun) - GANADORA

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Serie Dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shogun (FX) - GANADOR

Caballos lentos (Apple TV+)

El problema de los tres cuerpos (Netflix)

Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Matt Berry (Lo que hacemos en las Sombras)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El oso) - GANADOR

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (El oso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks) - GANADORA

Kristen Wiig (Palm Royale)

Serie de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

El oso (FX)

Curb Your Enthusiasm (Max)

Hacks (Max) - GANADOR

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor Actor Principal en una Serie Limitada o Antológica

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Bebé reno) - GANADOR

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antológica

Jodie Foster (True Detective: Night Country) - GANADORA

Brie Larson (Lecciones de Química)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Serie Limitada o Antológica

Bebé reno (Netflix) - GANADORA

Fargo (FX)

Lecciones de Química (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (Max)

Mejor guion por serie de edición limitada

Charlie Brooker (Black Mirror)

Richard Gadd (Bebé Reno) - GANADOR

Noah Hawley (Fargo)

Issa López (True Detective: Night Country)

Ron Nyswaner (Fellow Travelers)

Steven Zaillian (Ripley)

Programa de Entrevistas Sobresaliente

The Daily Show - GANADOR

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Programa de Competencia de Realidad

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors - GANADOR

The Voice

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

Christine Baranski (The Gilded Age)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown) - GANADORA

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática

Tadanobu Asano (Shgun)

Billy Crudup (The Morning Show) - GANADOR

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shgun)

Jack Lowden (Caballos lentos)

Jonathan Pryce (The Crown)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (El oso) - GANADORA

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders In The Building)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Lionel Boyce (El oso)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (El oso) - GANADOR

Paul Rudd (Only Murders In The Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antológica

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Bebé reno) - GANADOR

Aja Naomi King (Lecciones de Química)

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans)

Nava Mau (Bebé reno)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antológica

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer)

Tom Goodman-Hill (Bebé reno)

John Hawkes (True Detective: Night Country)

Lamorne Morris (Fargo) - GANADOR

Lewis Pullman (Lecciones de Química)

Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans)

Mejor dirección de una serie de comedia

Randall Einhorn (Episodio “Party” - Abbott Elementary)

Christopher Storer (“Fishes” - The Bear) - GANADOR

Ramy Youssef (“Honeydew” - The Bear)

Guy Ritchie (“Refined Aggression” - The Gentlemen)

Lucia Aniello (“Bulletproof” - Hacks)

Mary Lou Belli (“I’m The Pappy” - The Ms. Pat Show)

Mejor host en reality o programa de competencias

RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)

Alan Cumming (The Traitors) - GANADOR

Kristen Kish (Top Chef)

Jeff Probst (Survivor)

Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O’Leary, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, and Daymond John (Shark Tank)

Mejor guion de especial de variedades

Mike Birbiglia, Mike Birbiglia (The Old Man and the Pool)

John Early (Now More Than Ever)

Alex Edelman (Just for Us) - GANADOR

Jacqueline Novak (Get On Your Knees)

Mejor dirección de una serie limitada o película para TV



Weronika Tofilska, (“Episode 4” - Bebé reno)

Noah Hawley, (”The Tragedy of the Commons” - Fargo)

Gus Van Sant (”Pilot” - Feud: Capote vs. the Swans)

Millicent Shelton (“Poirot” - Lessons in Chemistry)

Steven Zaillian (Ripley) - GANADOR

Issa López (True Detective: Night Country)