Polémica en Viña del Mar: acusan de xenófobo al público por abuchear a un humorista venezolano

“Eso es algo que escribí hace muchísimo tiempo. Obviamente, uno olvida lo que escribió en una red social y, bueno, llegó el momento en que lo sacaron. Me arrepiento porque, como dije al principio, yo no viví la época de Allende. Recuerdo a los chilenos que migraron a Venezuela y crecí en una zona de Caracas con muchos extranjeros. Entiendo que hay un dolor respecto a la historia, un dolor que yo no conozco, y ahí es donde incurrí en el error”, dijo el comediante en una conferencia de prensa previa a su show.

“Ni sabía que había puesto ese tuit hace tres años, pero quiero recordarles de dónde vengo yo. Estamos huyendo de una situación política que está en el país hace 25 años, entonces a los venezolanos todo lo que nos suene de un lado, de una tendencia, a veces sin saber, decimos ‘no nos gusta’”, agregó.

Sin embargo, “el Monstruo”, nombre con el que se conoce al exigente público de Viña del Mar, no lo perdonó. Lo silbaron casi ininterrumpidamente y, a pesar de varios intentos de George de hacer chistes con la reacción de la audiencia, no pudo terminar su show.

“Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal. Quizás tú te dejaste influenciar por los medios de comunicación amarillistas que quisieron amargarnos”, dijo desde el escenario.

“Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”, agregó antes de despedirse y retirarse de la escena. Según informaron medios chilenos, muchos venezolanos presentes en el público se fueron del recinto en apoyo a Harris.

El apoyo de venezolanos al comediante

Luego de los hechos, varios políticos y personalidades de Venezuela expresaron también su apoyo al comediante y acusaron de “xenofobia” al público chileno. “La xenofobia no tiene justificación y debe ser rechazada en todas sus formas. Lo ocurrido con George Harris en Viña del Mar es inaceptable”, publicó este lunes en redes sociales el partido antichavista Voluntad Popular, añadiendo que los venezolanos han emigrado obligados por “una dictadura”.

Los venezolanos hemos emigrado no por elección, sino porque una dictadura nos obligó a dejar nuestro hogar. Aun así, donde quiera que… pic.twitter.com/UE9AAuDO5a — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 24, 2025

“A pesar de tener una gran adversidad, fuiste y te paraste en la pista como un guerrero. El monstruo fuiste tú. Hoy despertaste aún más esas ganas de querer demostrarle al mundo las cosas lindas de nuestra cultura y responder con más fuerza aún cuando me pregunten de dónde soy”, publicó el cantante Danny Ocean en sus redes.

“Fue una minoría la que saboteó lo que sería una actuación para llevar risas y alegría, familia querida”, aseguró Nacho, el cantante del popular dúo Chino y Nacho. “Fenomenales los venezolanos que acudieron como público en apoyo a George Harris, a Venezuela, y al Chile bonito que es generoso con la inmigración, que entiende la tragedia que vivimos y nos apoyan de brazos abiertos”, añadió.