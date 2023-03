Pedro Aznar llega a Rosario para presentar "El mundo no se hizo en dos días"

El ex bajista de Serú Girán y Pat Metheny actuará el 10 de junio en el teatro El Círculo. "Es mi disco más personal en mucho tiempo", dijo el músico

Pedro Aznar presentará su nuevo disco “El mundo no se hizo en dos días”, junto a su banda, el sábado 10 de junio en el teatro El Círculo. En el show, el bajista que se lució durante años en Serú Girán y la banda estable de Pat Metheny, hará un recorrido por canciones de su vasta trayectoria, entre las cuales no faltarán grandes éxitos de su extensa carrera solista. Las entradas para el concierto se conseguirán en la boletería del teatro ubicado en Laprida y Mendoza y por Ticketek desde el jueves a las 9.

Este show forma parte de una gira de presentación de “El mundo no se hizo en dos días” que abarca varias localidades a lo largo y ancho de la Argentina, y otras ciudades de América Latina.

“El mundo no se hizo en dos días” es un disco realizado con algunas composiciones de 2018 y otras escritas durante la pandemia. El resultado es un álbum doble de 20 canciones en cuatro largos años de producción, y que, en palabras del propio artista, desembocó en un disco potente y con la marca Aznar. “El mundo no se hizo en dos días” es mi disco más personal en mucho tiempo. Lo empecé a escribir en 2018 (de ese momento son “En espejo”, “Mientras”, “Corpoland” y “Dejando la tormenta atrás”) y luego su composición se nutrió de la experiencia de la pandemia, que me llevó a una introspección muy profunda y a manifestar una visión del mundo más profundamente involucrada, por la urgencia que le imprimió a nuestras vidas esa cuerda floja global entre la vida y la muerte”, destacó el músico.