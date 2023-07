Paro en Hollywood: Fran Drescher la rompió como sindicalista y fue tendencia

Hollywood está de paro. El sindicato de actores SAG-AFTRA, liderado por Fran Drescher, no llegó a un acuerdo con los empresarios del sector y decidió por unanimidad ir a la huelga. Más de 160000 intérpretes cesarán sus actividades profesionales hasta conseguir las mejores laborales y salariales esperadas.

Además de que se trata de la primera medida de fuerza del sector desde los ochenta, y la primera en simultáneo con el sindicato de guionistas desde la década del sesenta , hubo otro dato particular del anuncio del paro que llamó la atención: la actitud de Fran Drescher como líder sindical.

La actriz, recordada por su rol humorístico y torpe en "La niñera", sorprendió a varios por su faceta como presidenta de SAG-AFTRA. Parada en un atril, en conferencia de prensa, anunció la huelga, argumentó los motivos con genuina pasión sindicalista, y se plantó fuerte contra la patronal nucleada en la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). "Dicen que están perdiendo dinero por todos lados cuando le están pagando cientos de millones a sus CEOs. Es desagradable. Debería darles vergüenza", afirmó.

Así anunciaba @frandrescher , presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Estados Unidos, que se suman a la huelga de guionistas. La amo desde siempre y ahora más. "Compartan sus ganancias; ustedes no pueden existir sin nosotros." pic.twitter.com/6iRU4Vjq8c

Esta medida de fuerza, que el sindicato había acordado si las negociaciones no resultaban en su favor, paraliza de forma inmediata todos los rodajes en Hollywood y las actividades de promoción. Es decir no habrá filmaciones pero tampoco premieres, alfombras rojas, entregas de premios o convenciones como la Comic-Con mientras se sostenga el paro.



La faceta sindicalista de Fran Drescher causó revuelo en redes y rápidamente se volvió tendencia. Hasta se animó a decir un "No más" en español ante la pregunta de un medio latino. En Twitter Argentina, se reprodujeron los memes y los mensajes de apoyo a la "compañera Drescher". También hubo quienes recordaron un episodio de "La niñera", titulado "La huelga", en que Fran se niega a asistir a un evento en un hotel donde los trabajadores están de paro y afirma que "nunca traspasar un piquete" es una de sus reglas.

