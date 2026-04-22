La Capital | Policiales | Ataque

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Un mujer declaró que quisieron robarle en su negocio. Recibió un tiro en una de sus manos. La policía fue tras un sospechoso pero no lo ubicaron

22 de abril 2026 · 18:22hs
La zona de San Francisquito donde se produjeron atentados y homicidios

La zona de San Francisquito donde se produjeron atentados y homicidios

Pasado el mediodía del martes Karina S. de 50 años fue víctima de un atentado con armas de fuego en un kiosco de pasaje Independencia al 3100. Según declaró a la policía el hecho se produjo cuando quisieron robarle dinero y mercadería y ante su resistencia la balearon. La víctima recibió un disparo en el brazo izquierdo y fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), donde recibió atención médica. El ataque habría sido cometido por un hombre que huyó del lugar.

El motivo aún no fue confirmado y la mecánica del hecho es materia de investigación. Tras los hechos, la policía montó un operativo para dar con el presunto agresor, sin resultados positivos hasta el momento. También cabe mencionar que en esa cuadra en los últimos años, se registraron varios episodios armados. El último fue un tiroteo en Julio del 2025, este hechos e sumó a numerosos tiroteos registrados en la zona contra viviendas y un homicidio resonante.

Leer más. Crímenes que desnudan la perversión de la banda liderada por Pablo Camino

En marzo de 2023 fue asesinado en esa cuadra de Vera Mujica y pasaje Independencia Wilson Daniel Perdomo Silveira, el dueño de Milton, la reconocida panchería de Pellegrini al 3100. Por este último hecho, fue imputado y condenado Pablo Nicolás Camino.

El asesinato

Wilson Daniel Perdomo Silveira estacionó su camioneta Ford Ranger negra en la esquina del pasaje Independencia y Vera Mujica, en uno de los puntos extremos del barrio San Francisquito. La víctima abrió la puerta de su vehículo y permaneció sentado. A la par se le puso un auto color gris, un Sandero robado y chocado según algunos testigos, que era manejado por una mujer. Ese auto circulaba por Vera Mujica y al doblar por el pasaje Independencia frenó frente a donde estaba Perdomo Silveira. Entonces un sicario de pelo largo y recogido se bajó y fue directamente hacia su víctima. “Se escucharon entre diez y doce disparos. Wilson tenía impactos en el pecho y también en la cabeza además de un tiro en la frente”, explicó uno de los vecinos que acudió al lugar tras la huida de los homicidas.

Wilson Daniel Perdomo Silveira, de 52 años, era “Wilson, el dueño de «Milton», una panchería” para su vecinos. el local de comidas rápidas está ubicado en Pellegrini al 3100, entre Vera Mujica y Francia, en diagonal al Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (Heca) y a metros de un reconocido supermercado. “Es muy difícil hablar, estamos muy conmocionados. No porque por acá las cosas anden de maravillas, cualquiera que pase de noche por esta zona, por esta esquina, sabe lo que pasa (se vende droga). En los últimos meses en un radio de 100 metros al lugar donde mataron a Wilson hubo tres o cuatro balaceras. Pero que maten a un vecino a balazos es muy conmocionante. A la hora que pasó esto (el crimen) mucha gente estaba sentada en la vereda buscado algo de alivió al calor. Es muy normal que la gente este en la vereda a esa hora buscando alivio aunque el precio pueda llegar a ser ver como ejecutan a un hombre en su camioneta”, explicó a La Capital una vecina.

Según testigos, al momento de ejecutar a Silveira el Renault Sandero era conducido por una mujer y el ejecutor fue un sicario de pelo largo y recogido que bajó del rodado y disparó una docena de veces contra la víctima. En la audiencia imputativa contra Camino y su gente no se mencionó el móvil de ese crimen. Tras la ejecución, la pareja asesina circuló unas siete cuadras hasta que dejaron el auto en Ceres y Vera Mujica. Posteriormente intentaron quemar el vehículo pero el fuego no se propagó. El Sandero fue secuestrado el 8 de marzo de ese año por personal de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Pese a ser imputado de haber ideado ese homicidio, en la audiencia contra Pablo Camino no se mencionó el móvil del crimen de Perdomo Silveira.∏

Noticias relacionadas
el director de una escuela en oklahoma arriesgo su vida para reducir a un tirador

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

Benteveo al 700, las calles de barrio Gráfico son un enclave del narcomenudeo. 

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

El destino de los autos robados: seguirá preso un hombre acusado de esconder y desarmar vehículos.

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

La sucursal del Banco Nación de San Pedro. La maniobra se descubrió en un arqueo preventivo y fue confirmada en una auditoría interna. 

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Lo último

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

La pobreza infantil es el drama estructural más grave del país y afecta al 53,6 % de los niños, niñas y adolescentes
Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente
Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Ovación
Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

El día que Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

El día que Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

Policiales
Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

La Ciudad
Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga
La Ciudad

Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento
la ciudad

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas
La Región

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias
La Ciudad

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Comercios del interior advierten que llevan 12 meses consecutivos de caída en las ventas
La Ciudad

Comercios del interior advierten que llevan "12 meses consecutivos de caída en las ventas"

Inundaciones en Santa Fe: prorrogan la vacunación antiaftosa y flexibilizan el tránsito
La Región

Inundaciones en Santa Fe: prorrogan la vacunación antiaftosa y flexibilizan el tránsito

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento
La Región

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia
POLICIALES

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa
Ovación

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero
Economía

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial
La Ciudad

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial