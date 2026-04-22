Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Pasado el mediodía del martes Karina S. de 50 años fue víctima de un atentado con armas de fuego en un kiosco de pasaje Independencia al 3100. Según declaró a la policía el hecho se produjo cuando quisieron robarle dinero y mercadería y ante su resistencia la balearo n. La víctima recibió un disparo en el brazo izquierdo y fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), donde recibió atención médica. El ataque habría sido cometido por un hombre que huyó del lugar.

El motivo aún no fue confirmado y la mecánica del hecho es materia de investigación . Tras los hechos, la policía montó un operativo para dar con el presunto agresor, sin resultados positivos hasta el momento. También cabe mencionar que en esa cuadra en los últimos años, se registraron varios episodios armados. El último fue un tiroteo en Julio del 2025, este hechos e sumó a numerosos tiroteos registrados en la zona contra viviendas y un homicidio resonante.

El asesinato

Wilson Daniel Perdomo Silveira estacionó su camioneta Ford Ranger negra en la esquina del pasaje Independencia y Vera Mujica, en uno de los puntos extremos del barrio San Francisquito. La víctima abrió la puerta de su vehículo y permaneció sentado. A la par se le puso un auto color gris, un Sandero robado y chocado según algunos testigos, que era manejado por una mujer. Ese auto circulaba por Vera Mujica y al doblar por el pasaje Independencia frenó frente a donde estaba Perdomo Silveira. Entonces un sicario de pelo largo y recogido se bajó y fue directamente hacia su víctima. “Se escucharon entre diez y doce disparos. Wilson tenía impactos en el pecho y también en la cabeza además de un tiro en la frente”, explicó uno de los vecinos que acudió al lugar tras la huida de los homicidas.

Wilson Daniel Perdomo Silveira, de 52 años, era “Wilson, el dueño de «Milton», una panchería” para su vecinos. el local de comidas rápidas está ubicado en Pellegrini al 3100, entre Vera Mujica y Francia, en diagonal al Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (Heca) y a metros de un reconocido supermercado. “Es muy difícil hablar, estamos muy conmocionados. No porque por acá las cosas anden de maravillas, cualquiera que pase de noche por esta zona, por esta esquina, sabe lo que pasa (se vende droga). En los últimos meses en un radio de 100 metros al lugar donde mataron a Wilson hubo tres o cuatro balaceras. Pero que maten a un vecino a balazos es muy conmocionante. A la hora que pasó esto (el crimen) mucha gente estaba sentada en la vereda buscado algo de alivió al calor. Es muy normal que la gente este en la vereda a esa hora buscando alivio aunque el precio pueda llegar a ser ver como ejecutan a un hombre en su camioneta”, explicó a La Capital una vecina.

Según testigos, al momento de ejecutar a Silveira el Renault Sandero era conducido por una mujer y el ejecutor fue un sicario de pelo largo y recogido que bajó del rodado y disparó una docena de veces contra la víctima. En la audiencia imputativa contra Camino y su gente no se mencionó el móvil de ese crimen. Tras la ejecución, la pareja asesina circuló unas siete cuadras hasta que dejaron el auto en Ceres y Vera Mujica. Posteriormente intentaron quemar el vehículo pero el fuego no se propagó. El Sandero fue secuestrado el 8 de marzo de ese año por personal de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Pese a ser imputado de haber ideado ese homicidio, en la audiencia contra Pablo Camino no se mencionó el móvil del crimen de Perdomo Silveira.∏