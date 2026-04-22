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Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga

El aparato quedó con la válvula abierta y la pérdida generó un alerta debido al ruido que produjo a la madrugada

22 de abril 2026 · 18:22hs
El robo es un método habitual para ir a vender metal a chatarrerías.

El robo es un método habitual para ir a vender metal a chatarrerías.

Los robos de piezas de medidores de gas subsisten entre los delitos cuyas consecuencias pueden ir más allá de las pérdidas materiales. En ese contexto, este miércoles se produjo una fuga que alarmó a vecinos de la zona oeste a la madrugada por la acción de un delincuente.

Fuentes de Litoral Gas confirmaron que recibieron una denuncia en inmediaciones de Felipe Moré y 9 de Julio. Todo indica que un un ladrón comenzó a revisar las cabinas durante la madrugada y sacó el caño de uno de los aparatos sobre la vía pública.

Quienes viven cerca de la vieja traza de las vías del ferrocarril de la Estación Rosario Oeste se enteraron de lo ocurrido a las 4 de la mañana, cuando escucharon un ruido fuerte en la calle mientras estaban descansando. De esta manera descubrieron que había una pérdida por la sustracción de algunas piezas de la conexión domiciliaria.

Robo y fuga de gas a la madrugada

En principio, el robo afectó solamente a una casa ubicada en la vereda impar de Felipe Moré al 1300. No obstante, voceros de la empresa distribuidora aclararon que podía haber otros casos que no fueron denunciados.

Robo gas Felipe Moré 1300

Litoral Gas hizo la denuncia del robo del flexible de un medidor el miércoles 22 de abril de 2026 en Felipe Moré al 1300.

Luego de la aviso en inmediaciones del barrio Azcuénaga, los operarios de la compañía constataron que alguien había abierto la caja del medidor del domicilio. En la inspección corroboraron que faltaban el flexible que va desde el caño de la calle hasta el regulador.

>> Leer más: Un vecino ofrece dinero a los ladrones para evitar robo de picaportes y caños en medidores de gas

A partir del alerta, Litoral Gas fue a reparar el aparato después del robo. Al margen de la reposición de la pieza, el principal inconveniente es que la válvula había quedado abierta. El olor y el ruido no tardaron en llamar la atención de los vecinos.

Con respecto al marco general para la intervención ante fugas o pérdidas, la empresa concesionaria cuenta con un servicio de atención telefónica gratuita para emergencias a través de la línea 0800-777-5427. Si el problema es dentro de un domicilio y se siente olor a gas, la compañía recomienda mantener la luz apagada y evitar el uso de artefactos eléctricos, así como el de teléfonos celulares.

Ante cada robo y el reclamo de los clientes, la compañía se encarga de hacer la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, la firma mantiene contacto permanente con la Dirección General Control Urbano de la Municipalidad y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe con el fin de prevenir estas situaciones.

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