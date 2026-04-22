Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

María Laura Lafuente fue vista por última vez el 20 de abril. Es delgada, tiene cabellos castaños ondulados y ojos celestes

Buscan desesperadamente a una joven desaparecida en Coronda , Santa Fe. María Laura Lafuente, de 33 años, fue vista por última vez en la madrugada del lunes 20 de abril cuando salía de un drugstore a pocas cuadras de su casa. Horas más tarde, al no regresar, se realizó la denuncia para conocer su paradero.

Sus familiares recogieron imágenes de las cámaras de seguridad del local, donde se la observa comprando cigarrillos y tomando el camino hacia su hogar. Así lo comentó a LT10 el periodista Marcelo Colombo, quien agregó que el kiosco "está ubicado en calle de Rivadavia y San Martín, en plena zona céntrica".

María Laura es de tez blanca, contextura delgada, mide 1,56, tiene cabellos castaños ondulados y ojos celestes. Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”.

Las imágenes tomadas en el drugstore son las últimas que la registran ya que otra cámara la toma caminando como de regreso al local, pero un árbol la tapa y se pierde la imagen precisa de hacia a dónde se dirige. Ahí es donde se pierde el rastro. Ninguna otra cámara de la zona céntrica la detectó luego.

La búsqueda comenzó a la mañana de este martes, con un despliegue de policías, bomberos, buzos, perros y drones. Por lo pronto, sin novedades.

La búsqueda en el río se debe a que sus familiares encontraron algunos escritos que los alarmaron. Sin embargo, también se especula con que la última imagen es un camino que podría haber realizado para ir a la casa de algún otro familiar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/desaparecidaorg/status/2046608884391936303&partner=&hide_thread=false María Laura Lafuente tiene 33 años, desapareció el 20/4 en #Coronda, provincia de Santa Fe. Es delgada, altura 1,56. Vestía musculosa negra, calza negra y zapatillas negras con suela blanca. Se hizo la denuncia, Comisaría 1°. Avisar #Urgente a la policía local, o911#SantaFe pic.twitter.com/eHbbFBrTsb — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) April 21, 2026

Pedido de paradero de María Laura Lafuente

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre María Laura Lafuente.

Lafuente es de tez blanca, contextura delgada, 1,56 metros de estatura, cabellos castaños ondulados y ojos celestes. Tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”. Vestía calza de color negro, musculosa básica con puntilla de color negro, zapatillas de color negro con suelas de color blanco.

En su búsqueda interviene la Comisaría 1.ª de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia, y la Fiscalía Regional I (departamento San Jerónimo). Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego), en Rosario; al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756 y 3425060007; o llamar al 911.