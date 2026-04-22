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El Colegio de Médicos presenta su primera Expo Residencias para orientar la elección profesional

Se trata de un evento con múltiples actividades destinado a brindar información sobre residencias y concurrencias.

22 de abril 2026 · 06:00hs
El Colegio de Médicos presenta su primera Expo Residencias para orientar la elección profesional

El Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción, llevará a cabo este viernes y sábado la primera edición de la Expo Residencias, con el objetivo de acompañar a médicos en una de las decisiones más importantes de su formación profesional: la elección de su especialidad. La iniciativa está dirigida a estudiantes próximos a egresar, profesionales recientemente graduados y médicos especialistas que deseen orientar su formación hacia una subespecialidad.

El evento se desarrollará este 24 de abril, de 8.30 a 18, y el sábado 25, de 9 a 13. Durante ambas jornadas, que tendrán lugar en el Salón Terrazas del Paraná, ubicado en la Estación Fluvial (Los Inmigrantes 410), se ofrecerá un espacio integral para conocer en profundidad la oferta académica y las oportunidades disponibles en la región.

La propuesta incluirá información detallada sobre especialidades médicas, conferencias, espacios de networking y stands de expositores, lo que permitirá a los asistentes interactuar directamente con profesionales y residentes del sistema de salud. En ese sentido, la flamante Expo del Colegio de Médicos busca generar un ámbito de encuentro que favorezca una elección informada y consciente en una etapa clave del desarrollo profesional.

¿Cómo será el desarrollo del evento?

La jornada iniciará con una instancia de bienvenida en la que se abordarán aspectos generales vinculados a la formación en residencias médicas. Se incluirán exposiciones sobre el rol del residente, las exigencias del sistema de formación, la adaptación al inicio de la residencia y aspectos relacionados con el bienestar y la salud mental durante ese período.

El salón principal contará con stands de instituciones públicas y privadas que ofrecen formación en diferentes especialidades y subespecialidades. Este espacio permitirá el contacto directo, la realización de consultas y el acceso a información concreta sobre dinámicas de trabajo, carga horaria, formación académica y características propias de cada residencia.

Actividades simultáneas por áreas

Durante el evento se desarrollarán actividades en simultáneo en salas diferenciadas. Habrá un espacio orientado a especialidades básicas en dos salones en paralelo. En cada sala se realizarán presentaciones breves a cargo de referentes y residentes. La modalidad consistirá en la participación de un residente (jefe de residentes y/o residente del último año de formación) junto a dos especialistas, guiados por un moderador.

Cada panel tendrá una duración de una hora y, según la dinámica de cada uno, que rondará entre los 10 y 15 minutos, se habilitará un espacio para responder preguntas del público.

Se ofrecerán disertaciones sobre Anestesia, Clínica Médica (incluida UTI), Cardiología, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes, Pediatría (incluidas Neonatología y UTIP), Ginecología y Obstetricia, y Medicina General.

El evento estará dividido en tres bloques: viernes por la mañana, viernes por la tarde y sábado por la mañana.

Conferencia de cierre: “Historias que forman médicos”

Entendiendo que la construcción de una elección vocacional sólida no se agota únicamente en el conocimiento teórico ni en la descripción formal de cada especialidad, la Expo Residencias 2026 del Colegio de Médicos de Rosario ofrecerá como cierre la conferencia magistral “Historias que forman médicos”, un espacio de reflexión transversal en el que profesionales de reconocida trayectoria compartirán vivencias significativas de su ejercicio, aquellas que no siempre forman parte de los programas académicos, pero resultan determinantes en la formación humana y profesional.

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