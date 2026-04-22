El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

El lanzamiento oficial tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 19, con la presentación en vivo de la reconocida agrupación rosarina Polijazz

El Espacio Cultural Universitario (ECU) pone en marcha su programación 2026 con una propuesta que combina música en vivo, artes visuales y producciones escénicas para reafirmar su identidad como uno de los núcleos culturales de Rosario en el marco de su 14° aniversario.

El espacio está ubicado en peatonal San Martín 750 . Depende de la Universidad Nacional de Rosario bajo la dirección de la licenciada en Bellas Artes Norma Rojas.

El edificio, que fue recuperado y puesto en valor por la UNR , vuelve a abrir sus puertas con una agenda amplia y gratuita. Las actividades serán con ingreso por orden de llegada y buscan fortalecer el vínculo entre artistas y público.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el sábado 25 de abril, a las 19 , con la presentación en vivo de la reconocida agrupación rosarina Polijazz, en el contexto de la celebración del Día Internacional del Jazz.

El grupo está integrado por Liza Polichiso en voz, Lucas Polichiso en teclado y acordeón, Nicolás “Cuqui” Polichiso en guitarra eléctrica y Juan Carlos “Pau” Ansaldi en batería.

polijazz

La propuesta artística se complementa con la inauguración de la muestra “La Invención del Gesto”, de la artista Delia López Zamora.

Egresada de la Escuela de Bellas Artes de la UNR y docente de Estética en la Facultad de Humanidades y Artes desde 1993, su obra se caracteriza por el uso de materiales no convencionales, la experimentación y la transformación constante de los procesos creativos.

En el ámbito escénico se presentará “Permiso para lanzar un misil. Una entrevista luminosa”, de Lila Siegrist, una propuesta que entrelaza escritura, poesía, lectura y lenguaje audiovisual a partir de una entrevista autoficcional que aborda temas como el amor, la ternura, el desencuentro y la construcción de la voz.

También formará parte de la programación Matías Najar, artista visual oriundo de San Nicolás y radicado en Rosario, quien exhibirá “Memorias del Origen”. En esta obra utiliza el calco como herramienta de registro morfológico del espacio, mediante el empleo de papel aluminio.

Estas últimas tres actividades se desarrollarán el viernes 24 de abril a las 19 h, también con entrada libre y gratuita.

Desde la organización señalan que el objetivo de este nuevo ciclo es “continuar generando cultura junto a quienes habitan y visitan la ciudad y la región”, consolidando al ECU como un referente cultural en el contexto actual.

Para conocer más detalles y la programación completa, se pueden consultar los contenidos de EcuDigital y las redes sociales oficiales del espacio: Facebook (ecu.unr), Instagram (ecu_unr) y YouTube (Ecu-Espacio Cultural).