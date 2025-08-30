Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

La banda de la serie "Rebelde Way" añadió recitales a la gira "Juntos otra vez" tras su primera presentación en Buenos Aires

La actriz y cantante se sumó al show en Movistar Arena.

La posibilidad de disfrutar de un recital de Erreway ya no está sólo al alcance de la mano del público porteño. Los protagonistas de "Rebelde Way" anunciaron este viernes que brindarán un show en Rosario como parte de la gira de reencuentro en Argentina.

La primera presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires abrió el capítulo más esperado del tour mundial "Juntos otra vez" y los organizadores pusieron toda la carne al asador. Lali Espósito dijo presente en el evento y su interpretación de "Para cosas buenas" se convirtió en uno de los puntos más altos de la noche.

Durante una pausa del concierto, Felipe Colombo confirmó que la banda tiene todo listo para viajar a diferentes puntos del país. Rosario es la segunda parada de la hoja de ruta y también se definió la fecha de inicio de la venta de entradas.

Erreway se presentará el domingo 9 de noviembre en Metropolitano . El grupo musical tiene otro evento programado dos días antes en el Club Unión de Santa Fe. El sábado 6 de diciembre brindarán un show en San Miguel de Tucumán y una semana después llegarán a Córdoba.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erreway Tour 2025 (@errewaytour2025)

La producción del recital en Rosario confirmó que la venta general de entradas comienza este martes a las 12 del mediodía. Así redoblaron la apuesta a una gira de regreso que comenzó hace cinco meses en Chile y los llevó a otros ocho países en diferentes rincones del planeta.

>> Leer más: Emocionante: Luisana Lopilato apareció en el show de Rebelde Way

Aunque Luisana Lopilato no se sumó al proyecto, el reencuentro de Erreway tuvo un debut exitoso con diferentes presentaciones en América, Europa y otros lugares del mundo. Los organizadores confirmaron la compra de más de 300.000 tickets como balance parcial y decidieron añadir recitales en Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/livedaleplay/status/1961617942409331170&partner=&hide_thread=false para cosas buenas. lali + erreway. todo lo que está bien. pic.twitter.com/MeHoauQEQ2 — Dale Play Live (@livedaleplay) August 30, 2025

"Esto sigue", gritó Colombo entusiasmado tras la primera noche de música en vivo en Movistar Arena. Mientras Camila Bordonaba sonreía entusiasmada, Benjamín Rojas anunció: "¡Nos vemos en el interior!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/livedaleplay/status/1961609382128435380&partner=&hide_thread=false meta: superar

obstáculo: Pablo y Marizza pic.twitter.com/UYeHafmRBz — Dale Play Live (@livedaleplay) August 30, 2025

La frutilla del postre en el microestadio porteño fue la presentación de Lali con el trío. La cantante fue la invitada sorpresa de la noche y subió al escenario para mezclar su voz en uno de los mayores hits de la banda.

Después de este concierto, Erreway tiene otras siete presentaciones programadas en Buenos Aires con localidades agotadas. Ante esta demanda, decidiereon sumar un noveno show el 29 de septiembre y luego llegará la hora de armar las valijas para ir a Rosario.